港超聯︱理文借用英甲中堅獲BBC報道　新援曾拍片向哥迪奧拿取經

港超聯球會理文日前與今季加盟的西班牙中堅馬天尼斯解約，周五（24日）公布由英甲韋甘比借用33歲英格蘭守衛泰法蘇尼（Ryan Tafazolli）至季尾。

這宗轉會獲英國廣播公司（BBC）報道之餘，泰法蘇尼的個人YouTube頻道也成為話題。



身高1.96米的泰法蘇尼司職中堅，他出身自修咸頓青訓，職業生涯效力過彼得堡之外，亦為候城及韋甘比在英冠上陣35場，在英甲也有近200次出場紀錄。理文表示，泰法蘇尼已於昨日下午抵港，球會亦已申請國際轉會紙，期望能盡快完成註冊。

理文從英甲韋甘比借用中堅泰法蘇尼。（理文提供）

值得一提，這宗轉會更獲英國廣播公司（BBC）報道，指這位自2020年起效力韋甘比的後衛，暫為球會上陣128場、攻入10球，但今季僅披甲5次，當中只包括1場英甲聯賽。

BBC引述韋甘比高層表示，今次對泰法蘇尼而言是「探索新可能的極佳機會」，並爭取更多上陣時間，「我們會監察他的進展，希望他在香港取得成功。」而BBC則以「港超衛冕冠軍」去形容理文，並指出理文在今季港超聯暫排第三位。

泰法蘇尼曾為韋甘比於英格蘭聯賽盃作客曼城。（IG@ryantafazolli）

另外，泰法蘇尼的場外「表現」亦廣受本地球迷關注。這位球員設有個人YouTube頻道，暫獲約6.8萬人訂閱，影片題材主要圍繞職業球員生活日常、球隊比賽準備等。

當中最多人觀看一條影片，是關於三年前英格蘭聯賽盃第三圈，韋甘比作客1：6不敵曼城，泰法蘇尼賽後更有機會與哥迪奧拿交談，獲對方提點「每日要像個狂人般訓練，才能登上高水平舞台。」