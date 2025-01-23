歐聯｜曼城遭PSG連入四球反勝跌出晉級區　最後一輪非勝不可

歐聯今季實行「瑞士式聯賽」的新賽制，首階段36隊大亂鬥，經過7輪之後，只得利物浦與巴塞隆拿確保前8名的直接晉級席位，英超勁旅曼城在今輪作客以2：4反負巴黎聖日耳門（PSG）後，竟然只排第25位，假如最後一輪未能於主場擊敗布魯日，「藍月亮」便連參與附加賽的資格也沒有。



曼城歐聯再吞敗仗，已跌出24名之外。（路透社）

賽前，兩支豪門可謂難兄難弟，曼城排第24，PSG排第26，因此今仗雙方都不容有失，難怪上半場兩隊都頗為拘謹，具威脅的埋門寥寥可數，上半場值得一書的是，「藍月亮」控球率只得36.3%，是他們5年來所有比賽最低控球率的上半場。

易邊後，兩軍領隊都有調動，曼城領隊哥迪奧拿換走了剛傷癒的中堅魯賓戴亞斯，讓歷高利維斯擔任左閘，原左後衛加華度爾則移入中路，另外又以基亞利殊代替表現一般的沙雲奴；PSG主帥安歷基則加強攻力，以奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）代替了李康仁。雙方的調動均有效果，也令下半場的戰情風雲變色。

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）半場入替。（路透社）

先發難的是曼城，基亞利殊先於50分鐘近門勁射得手，3分鐘後他又傳中導致PSG球員解圍不果，剛好讓伏兵門前的夏蘭特近射得手，「藍月亮」3分鐘內便領先2：0。

然而，PSG沒有輕易投降，巴高拿（Bradley Barcola）於56分鐘左路一次漂亮突破，然後傳中與迪比利射入，先追一球；4分鐘後，杜爾（Désiré Doué）勁射中楣，巴高拿門前補中，閃電扳成平手。

曼城曾領先2：0，但遭PSG連入四球反勝。（路透社）

PSG於78分鐘更藉一次罰球攻勢反超前，祖奧尼維斯（João Neves）接應右路開出的罰球遠柱無人看管下頂成3：2。曼城在這次防守死球有兩個問題，其一是在對方準備開罰球時竟調入史東斯，雖然他是正宗中堅，防守不俗，但在防守死球時換人實屬兵家大忌，因為會影響球員的盯人意識與集中力；其次是PSG上半場已有一次類似的罰球戰術，即是利用單擋去形成最遠柱的球員無人看管下攻門，上半場的頭槌埋門只是高出，可是曼城眾將卻沒有汲取教訓。

補時階段，PSG由干卡拿拉莫斯（Gonçalo Ramos）「埋齋」，以4：2反敗為勝，全取3分後，以7戰10分排第22位，即是進入了第9至24位的附加賽區域，只要下仗作客同得10分排第24的史特加最少拿到1分，便可以取得晉級資格。

PSG晉級在望，賽後一眾球員大肆慶祝。（路透社）

至於曼城則以7戰8分跌落第25位，假如他們最後一仗未能於主場擊敗布魯日，便會緣盡歐聯淘汰賽。不過，由於布魯日也只得11分，兼得失球差是-2，而曼城得失球差是+2，換句話說，「藍月亮」下仗只要擊敗布魯日，便可壓過對手，取得附加賽一席。

哥帥賽後直言：「我接受落敗，因為踢得較好的一隊獲勝了。這場比賽不是我們想要的，但我必須讚賞一下PSG，因為他們是一支非凡的球隊。當然，領先2：0時，如果我們控制得好些⋯⋯可是他們立即就入波了。」

曼城身陷出局邊緣，哥帥還須解決防中問題。（路透社）

事實上，曼城今仗的控球率僅得37%，中場缺少洛迪的問題仍未解決，反而PSG的域天奴、祖奧尼維斯、法比安彭拿及後備入替的艾美利（Warren Zaïre-Emery），體力壓逼與控球技術兼備，將曼城中場線完全比下去。「藍月亮」剛簽入中堅古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）及前鋒馬穆殊（Omar Marmoush），但其實他們最需要補強的地方，卻是防中。