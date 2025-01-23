歐聯｜皇馬5：1大勝薩爾斯堡紅牛　安察洛堤：麥巴比已過適應期

皇家馬德里主場以5：1大勝薩爾斯堡紅牛，歐聯升上第16位，領先第24的史特加2分，下場只要拿到1分便很大機會晉級附加賽。

麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）承認夏天加盟皇馬後跌落低谷，但表示已經渡過該段時期，相信情況不會更差。薩爾斯堡紅牛主帥Thomas Letsch賽後無奈表示，皇馬一眾球星正處於最佳狀態，根本難以抵擋攻勢。



皇馬主場大勝，晉級形勢樂觀。（路透社）

「三叉戟」表現神勇

皇馬雖為歐聯衛冕之師，不過今季戰績一般，賽前6戰得9分排第20，仍存在出局危機。不過上半場完結前，洛迪高（Rodrygo）已梅開二度，助他們以2：0優勢進入更衣室。

換邊後，麥巴比禁區附近突破被對方後衛「食位」並回傳予門將，但前者積極壓上，從薩爾斯堡門將腳下將皮球搶走，射入空門領先至3：0。

麥巴比積極逼搶，助皇馬領先至3：0。（路透社）

之後雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）在55及75分鐘各入一球，即使對手85分鐘破蛋，仍無法扭轉戰局。

雲尼斯奧斯（圖）及洛迪高今場各入兩球。（路透社）

安帥：麥巴比已過適應期

今場麥巴比並非最佳球員，但近況大勇，在各項賽事連續4場都有入球，包括西班牙超級盃對巴塞隆拿時攻入精彩一球，即使該場皇馬以2：5落敗，麥巴比表現仍受不少球迷讚賞。

他今仗歐聯賽前說過，已不能踢得再差，跌落谷底必須奮力翻身，終以入球證明自己言出必行。皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）也說，麥巴比「已過適應期」：「每個人都需要（適應），明顯地他也是。他唯一需要改進的是穩定性，盡可能每場都做一些只有他能做到的事情。」

麥巴比連續4場都有入球，似乎開始重拾狀態。（路透社）

「根本無法阻擋他們」

薩爾斯堡紅牛作客慘吞大敗，主帥Thomas Letsch十分無奈：「雲尼斯奧斯、麥巴比、洛迪高和比寧咸都狀態正佳，你根本無法阻擋他們！他們是世上最佳球隊之一，即使只有很小機會也能入波。」他特別提到，球隊本來表現很好，但麥巴比的入球讓他們失去信心。

面對皇馬一眾球星強攻，Thomas Letsch大感無奈。（路透社）

皇家馬德里最後一輪歐聯聯賽是在下周三（29日）深夜4時對比斯特，皇馬目前領先第24的史特加2分，得失球也有6球優勢，因此下場只要取得1分，便很大機會可晉級附加賽；而且他們目前只落後第8的利華古遜1分，仍有望以前8名成績直接晉級16強。