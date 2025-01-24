澳網｜施安迪一舉動遭批欠體育精神　下一秒被對手Ace球回敬

澳洲網球公開賽女單4強，由世界排名第二的施安迪（Iga Swiatek）對排名14的美國球手姬絲（Madison Keys），而她在比賽期間的一個舉動被批欠體育精神，姬絲則沉默地以場上表現回應，有趣畫面成為網壇熱話。



施安迪贏過5個大網貫錦標，當中4個來自法網，曾是世界排名第一。（路透社）

29歲的姬絲過去只曾打入過一次大滿貫決賽，還是在8年前的美網，而施安迪不僅排名更高，今年雖然只得23歲，但已曾奪得5個大滿貫冠軍，當中4次來自法網、1次美網，雖然暫未曾贏得過澳網錦標，但外界都認為施安迪獲勝機會更大。

美國球手姬絲在這場4強中是不被看好的一方。（路透社）

施安迪今次對上姬絲，第一盤以7：5獲勝，第二盤卻是1：6潰敗，危機之中，施安迪在第三盤開始前要求暫停、上廁所。她回歸球場後，姬絲已準備好發球，惟施安迪此時竟逕自走到一角、背向對手揮拍似是熱身，這舉動即遭球迷狠批欠缺體育精神、也被指她是想干擾氣勢正好的對手節奏。

不過無論施安迪是有心或無意，她的舉動都沒有幫助到自己，姬絲也沒有被對手舉動干擾，冷靜地開波，更立刻擊出一個Ace波直接得分，施安迪欲救無從。

施安迪在這決勝盤曾領先6：5、並有Match point在手，惟打到「刁時」卻因一個發球雙錯誤，讓姬絲扳平到6：6，最終打到「搶十」，姬絲以10：8獲勝，相隔8年再一次進入大滿貫決賽、也是她首次打入澳網決賽，周六會與莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）爭奪冠軍。

這場4強賽持續2小時35分鐘，姬絲坦言比賽期間有時像是失去了意識般，「我像只是漫無目的地跑，打到最後，我們都要對抗緊張的情緒、將對方推到極限，誰能拿到最後一分、誰能比對方打得稍微好一點點就會成為贏家，我很高興那個人就是我。」

相隔8年，姬絲再度打入大滿貫決賽。（路透社）

施安迪由第二圈開始從未被破發球局，但在4強卻8次遭姬絲破發、未能打出任何Ace；相反，姬絲全程打出7球Ace。施安迪賽後心情雖然不佳，但在賽後記者會上仍然盡量回應記者提問，惟一位記者的問題卻顯然令她不快，該媒體問她：「錯過了match point、錯過首次打入澳網決賽的機會、錯過再次登上世界第一的機會，有多傷心？」施安迪冷笑回應：「你要自己試過才會知道」。