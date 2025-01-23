澳網熱話｜意大利球手打出網球王子絕技「白鯨」　鄭欽文也曾試過

澳網男單8強，美國球手舒爾頓（Ben Shelton）以盤數3：1擊敗意大利的桑尼高（Lorenzo Sonego）。這場賽事出現特別一幕，桑尼高在一次救波時，竟打出漫畫《網球王子》中的絕技「白鯨」並得分，引來全場觀眾歡呼。



意大利球手桑尼高，在8強打出精彩一球。（路透社）

第一盤尾段，桑尼高採取發球上網戰術，舒爾頓被壓制下回以斜角抽擊，桑尼高飛身救波剛好過網，本已讓現場觀眾發出一陣驚嘆。

更讓人意想不到的是，網球落地後帶有強烈旋轉，反彈至桑尼高界內落地，趕至網前的舒爾頓只能望球興嘆，引來全場觀眾熱烈歡呼。

兩人隨即越過球網握手示意，連賽事旁述也表示「這是今屆比賽最精彩得分」。不過桑尼高最終未能取勝，以盤數1：3遭舒爾頓淘汰。

澳網官方微博貼出這次精彩得分的影片，並寫上「白鯨回擊驚現澳網」。「白鯨」是日本漫畫《網球王子》中，角色不二周助的絕技之一，回擊對手擊球後，球會在落地後帶有強烈旋轉，飛回己方界內，與桑尼高今次得分十分相似。

之後該角色還改良至反彈後直接落網：

鄭欽文、施安迪也做過

不過類似畫面過往其實也出現過，包括前「一姐」施安迪及中國球手鄭欽文，但由於較為罕見，連球手本人及球證也有時會忍不住笑。事後鄭欽文也坦承「99%是運氣」：「我練球超過10年，訓練中1次也沒做到過。」