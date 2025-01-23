澳網｜大會主持揶揄無人支持惹爭議　4強球手：祖高域非個別事件

美國球手舒爾頓去年參戰澳網首輪出局，今次以算數3：1擊敗桑尼高（Lorenzo Sonego）晉級男單4強，創下佳績，本應萬分喜悅，惟賽後在場內接受訪問時，卻出現一段插曲，舒爾頓直言被冒犯。



舒爾頓在賽後記者會上表達不滿。（路透社）

舒爾頓晉級後，將與「一哥」冼拿（Jannik Sinner）爭入決賽，澳洲網球名宿John Fitzgerald訪問他時表示：「到時候觀眾都會支持你的對手，不是嗎？」舒爾頓一笑置之，大方回應：「若是支持主場球手或世界第一的話我能理解，你們可以噓我，也可以扔東西到我頭上，不過我知道會有部分人支持我。」

舒爾頓在場內接受訪問時仍面露笑容。（Youtube截圖）

到賽後記者會準備結束時，舒爾頓卻突然表示：「有一件事我想說，直播商於本周對待球手的方式令我有點震驚。」

今屆賽事較早前已出現爭議事件，當時官方電視台Channel Nine記者鍾斯（Tony Jones）在直播賽事期間，表示祖高域名大於實及已經過氣，被觸怒的祖高域明言除非該記者道歉，否則不會接受訪問。之後Channel Nine及鍾斯均公開道歉。

祖高域早前因被官方直播商記者冒犯而拒絕採訪。（路透社）

然而今次記者會上，舒爾頓認為祖高域遭遇非個別事件：「我不認為那是個別事件，因為我留意到其他人也有類似遭遇，不僅是我一個。」

事實上，今屆澳網已不只一次出現失言事件，舒爾頓也提到日前16強對38歲老將蒙菲斯（Gael Monfils）一役，後者打到第四盤因傷退賽，賽後主持人跟舒爾頓說：「他幾乎能當你父親了。」當時舒爾頓略帶尷尬地問：「這是黑色幽默（Black joke）嗎？」對方回答：「我不肯定。」

38歲的蒙菲斯在16強因傷退賽。（路透社）

另一爭議發生在19歲美國球手Learner Tien身上，他於上周四爆冷以3：2擊敗麥維迪夫（Daniil Medvedev）後，John Fitzgerald訪問他時表示「19歲表示你也不是很出色」，Learner Tien隨即回答：「我不知道該說些什麼」。

Learner Tien早前爆冷擊敗麥維迪夫。（路透社）

之後John Fitzgerald又說自己曾住在新港灘（Newport Beach），與Learner Tien位於加州的家鄉相鄰：「所以我知道你住哪裏。」場面再度陷入尷尬。

「官方直播商應幫助球手」

說完其他人遭遇後，舒爾頓提到今場賽後被John Fitzgerald揶揄一事：「可能到時候真的（沒人支持我），但我認為這句話出自一個我此前從沒見過的人口中，實在欠缺尊重。」