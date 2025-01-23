羽毛球印尼大師賽｜伍家朗反勝世界第二晉級　吳英倫不敵李詩灃

兩名港隊男單代表在印尼羽毛球大師賽壓軸登場，伍家朗與世界第二的安頓臣（Anders Antonsen）碰頭，激戰79分鐘反勝晉級，將與中華台北的王子維爭入八強。另一港將吳英倫則直落兩局不敵中國的李詩灃。



印尼大師賽周三（22日）上演首圈賽事，只得3個球場舉行賽事，全日賽事編排得密密麻麻，各個球場分別上演17場賽事，偏偏兩名男單港將伍家朗及吳英倫同在最後一場登場。

伍家朗接近當地時間凌晨登場，硬撼世界排名第二的丹麥球手安頓臣，對賽6次僅取一勝的伍家朗，在首局大部分時間落後，以18：21先輸一局。次局戰情緊湊，雙方多次交換領先，伍家朗在末段連取4分，以21：18扳回一城。這名30歲港將決勝局初段落後，其後連贏5分重取氣勢，然後愈打愈順，以21：15再下一城，激戰79分鐘反勝安頓臣晉級，將與中華台北的王子維爭奪八強席位。

伍家朗力戰三局擊敗安頓臣過關。（資料圖片／Getty Images）

吳英倫則遇上中國球手李詩灃，兩人初次交手，吳英倫首局未曾取得領先，以16：21先輸首局，李詩灃在次局初段反超前後拉開比分，吳英倫再輸一局12：21，直落兩局首圈止步。