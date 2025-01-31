賀歲盃︱陳偉豪想鏟施華　黃洋重遇卡卡　朱志光領軍自命有說服力

賀歲盃2025將於在大年初四（2月1日）在香港大球場舉行，主辦方邀來卡卡、傑斯、史高斯等18位世界級球星訪港，與本地名宿較量。

本地名宿陣容也不弱，除了昔日港隊名將范俊業、高尼路、陳偉豪、山度士、李健和、陳肇麒，也加入林嘉緯、盧均宜和黃洋等剛退役的球員。



本地名宿隊年初四會在大球場迎戰世界明星隊。（梁鵬威攝）

向來口齒伶俐的陳偉豪在記者會獲邀上台受訪，面對一眾球星也難免緊張，他笑言「打機也不會有如此（球員）組合）」，又打趣指最希望飛鏟前曼城中場大衛施華，「當然選一個樣貌不太兇狠的，我怕他們『睥住我』。」

陳偉豪過去曾在2003年代表港隊對皇馬、2005年對曼聯，他指自己今次可再「集郵」，「我是少數對過皇馬6條A的球員，世界明星隊也沒我這樣有經驗，可以跟他們分享一下（心得）。」

陳偉豪與夏薩特合照。（梁鵬威攝）

對於賽事直播至星馬泰中等地，收看人口最高達8億，他如此回應，「我剛剛才知道這消息，8億人保守估計有80萬都是看我的，早知道便多加練習，現在有點擔心，但我用上年賀歲盃去熱身也足夠。」

前傑志隊長黃洋今年首度參與賀歲盃。（梁鵬威攝）

至於去年夏天正式掛靴的傑志前隊長黃洋，今次也首度參與賀歲盃，他指賽事是「球員生涯最後一塊拼圖」，坦言在港期間僅曾效力傑志，過去很難跟其他球員或前輩合作，因此感到榮幸。

出身於中國球會上海申花的黃洋，當年中三時曾經選拔脫穎而出，獲保送到巴西著名球會聖保羅學法兩年，期間曾與前世界足球先生卡卡於聖保羅一起訓練。

他表示十分期待25年後與對方重逢，「當年一起參與訓練營，一起食飯吹水，卡卡好斯文、溫柔，會友善地主動跟我們談天，是個很好的回憶。」他表示自己有為今次賽事跑步提升狀態，但因過年提早「收爐」，後悔沒有再多練習一點。

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另外，大會今屆邀得朱志光擔任香港明星隊主教練，他認為陣中大部份球員如黃洋、佐迪、安基斯等都曾是他麾下，因此擔此重任更有說服力。

同樣曾被朱志光執教的科蘭，今屆亦是世界明星隊成員，朱志光記者會上特別跟對方打招呼，又關心對方近況，「想看看他是否能保持昔日的狀態」。他表示香港明星隊沒特別戰術，「這是做教練之中最難準備的比賽，球員都已退役，不能要求太高，只希望打得好睇，不希望出現大比數（輸波）。」

朱志光與科蘭重逢。（梁鵬威攝）

世界明星隊成員、曾效力車路士及阿仙奴的艾殊利高爾就表示，記得自己2011年曾隨車路士來港參與巴克萊英超亞洲盃，但由於當時要比賽，沒太多時間遊覽香港，希望今次能把握機會探索香港。

他又表示，自己也相當榮幸可與其他球星做隊友，「像卡富和李華度，2002年世界盃也曾經把我們摧毀了。」當屆世界盃八強，巴西憑李華度入球，加上朗拿甸奴一記金球笠死英格蘭門將施文贏2：1，最終更成為世界盃盟主。

艾殊利高爾在台上分享再度訪港的心情。（梁鵬威攝）

2025賀歲盃賽事詳情：



日期：2025年2月1日（星期六／大年初四）

時間：下午8：00

地點：香港大球場

票價：380至1280港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台／cityline



2025賀歲盃參賽名單（最終名單有待確認）：



世界明星隊：大衛占士、施治、加利卡希爾、維迪、盧斯奧、卡富、卡卡、傑斯、史高斯、科蘭、路爾斯加西亞、大衛施華、李華度、施斯、夏薩特、艾殊利高爾、沙格拿



香港明星隊：范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪、岑國培、蘇偉泉、山度士、李健和、鞠盈智、李康廉、陳志康、林嘉緯、盧均宜、黃洋、陳肇麒、安基斯、佐迪

