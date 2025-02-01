英超｜森林大年初四不留情　7球大炒白禮頓　基斯活特帽子戲法

英超香港時間大年初四（1日）早場賽事，諾定咸森林主場大勝白禮頓7：０。



主隊森林戰至12分鐘，即憑對手後衛白禮頓李維士鄧克擺烏龍，1球領先。25分鐘，基比斯韋特接應角球頂入成2：0，6分鐘後，基斯活特接應安東尼艾蘭加傳中頂入成3：0，森林半場3球遙遙領先。

下半場戰至64分鐘，艾蘭加第三度交出助攻，基斯活梅開二度，助森林將領先優勢擴大至4球。基斯活特再於5分鐘後射入12碼，森林5球領先。至89分鐘，森林尼高威廉斯在門前混戰後射入成6：0；白禮頓中圈再開後，森林輕鬆搶得皮球，祖達施華射成7：0完場。