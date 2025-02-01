賀歲盃演入球騷票房仍稍遜上年　主辦方：最重要是大家滿意

賀歲盃大年初四（2月1日）在香港大球場上演，由「世界明星隊」互射12碼擊敗「香港明星隊」，今仗吸引20013名球迷入場，票房稍遜去年，主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明直言，比賽精彩程度「大家有眼見」，各單位對今次賽事感滿意。

另外，網上盛傳賽前活動出現問題，金偉明表示，該場屬贊助商活動，並強調有關方面從沒承諾有單對單合照的機會。



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「世界明星隊」與「香港明星隊」合演入球騷，雙方法定時間打成3：3，互射12碼香港明星隊憾負6：7。今晚大球場氣氛熱烈，雙方名宿觸球時，看台歡呼聲不絕，球迷更一度玩人浪，即使入場人數遜於去年，仍能保持氣氛。

李康廉個人梅開二度。（袁志浩攝）

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主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明賽前透露，預售約2萬張門票，但最終今年票房不及上年（20340人），金偉明對今年賽事整體仍感滿意：「今場有6個入球，更互射12碼，雙方球員都不是『大肚腩』，踢起來勢均力敵，精彩程度相信大家有眼見，球迷看得高興，球員又覺得開心，最重要是大家都滿意。」至於今年會否蝕本，金偉明坦言未知最終結果，但海外播映權應該幫到手。

主辦方代表金偉明（金色）直言對今年賽事感滿意。（廖雁雄攝）

賽事踢至互射12碼階段時，傑斯操刀中鵠後隨即離場，部份球員一完場亦立即返回更衣室，行色匆匆，金偉明指部分球員乘搭今晚凌晨00:30的班機離港，完場已經是晚上10時，只好放人，他坦言特意安排踢夜波：「踢夜波是希望不論是球員或海外球迷，都可以多留一日在香港，促進香港消費。」

金偉明連續兩年舉辦賀歲盃，由上年歐洲球星為主，到今年不少英超名將來港，金指對來年賀歲盃的形式仍然抱持開放態度，甚至有機會變回傳統的年初一及年初四兩日賽事，一切在綜合今年意見後再處理，現時先將心神放在夏天的賽事上，金偉明指進度已有9成，但不方便透露太多詳情。

科蘭面對傑志舊隊友唐建文。（廖雁雄攝）

另外，今日網上流傳，指賀歲盃午宴再惹風波，原本承諾的與球星單對單合照，因時間不足而變成大合照，更有一組球迷無法合照。金偉明直言該次是贊助商的活動，根據他的了解，有關方面從未承諾任何單對單合照的要求：「當我得知事件後，即與有關方面溝通，他們說沒有這回事，從來無應承過有單對單影相的機會，其他事宜就交由贊助商的公關回答。」