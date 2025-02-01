賀歲盃︱李康廉射破施治　扭到李華度瞓低：做回自己最強的一面

賀歲盃2025在超過20000人入場下圓滿結束，縱然卡卡、傑斯、夏薩特等世界級球星有精彩表現，但前港隊代表李康廉的發揮同樣贏得全場掌聲。



司職翼鋒的李康廉今仗爆甩盧斯奧勁射、扭到李華度瞓低，並兩度射破施治十指關，是香港明星隊法定時間內能逼和對手的最大功臣。

李康廉爆甩盧斯奧勁射。（袁志浩攝）

李康廉射破施治十指關。（廖雁雄攝）

「好開心，上年入波已是bonus，今年更入兩球，在他們身上入兩球好難得，很榮幸能參與比賽。」41歲的李康廉雖已「掛靴」，但今季仍效力港甲中西區，帶領球隊暫排港甲榜首，他認為最重要是享受比賽，「能射破施治固然開心，小時候睇電視睇得多，可以跟他同場還能入波，是個美好的回憶。」

對於多次用速度與盤扭技術突破，他認為只是「做返自己」，「我以前踢波也是這種類型，發揮我最強那一面給他們看，原來香港球員都做得到。」

李康廉個人梅開二度。（袁志浩攝）

另外，與卡卡曾一起於巴西聖保羅參與同一個訓練營的黃洋，賽前已明言希望與對方重逢。他今天特別帶同當時（1998至1999年季度）的聖保羅練習球衣到場，向對方索取簽名，最終得償所望。

黃洋手持收藏了25年的波衫向卡卡拎簽名。（袁志浩攝）

「一開始沒有找他，想認真點、踢完比賽先，完場後問他，他亦記得青年隊時有跟中國球隊練波。」

「我很少追球星，當年也沒影相、簽名，但當年一起成長的，很多都沒踢下去，唯獨卡卡突然成為超級巨星，覺得他人生很神奇，所以一直關注其發展。」

黃洋完場後與卡卡交流。（袁志浩攝）

至於香港明星隊中堅陳偉豪就表示，最意想不到是前世界足球先生卡卡「咁高」，又表示傑斯踢得相當認真，因他不時飛鏟，「科蘭就仍好弗，周圍走，防守他有點辛苦。」

他又稱因球隊人腳比上屆年輕，加入不少剛退役的「新血」，比賽戰況不再是一面倒，相信球迷會認為比賽「好睇、氣氛好」。