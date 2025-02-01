賀歲盃︱傑斯插花跌低　卡卡風采依然　本地名宿精湛技術贏掌聲

賀歲盃大年初四（2月1日）在香港大球場上演，由「世界明星隊」鬥「香港明星隊」。

香港明星隊縱有李康廉梅開二度，但卡卡、夏薩特、大衛施華、李華度等風采依然，在落後下追成3：3平手，結果經互射十二碼，世界明星隊總比數贏9：8。



今場賽事錄得20,013人入場，賽前氣氛已相當熱烈，大會在場內派發打氣棒與打氣扇，吸引不少球迷排長龍；紀念版球衣也有捧場客，最受歡迎的是印有卡卡的波衫。看台又設有球星紙牌，加上可愛的賀歲盃吉祥物，獲大批觀眾影相打卡。

球迷在大球場內打卡。（廖雁雄攝）

至於部份目標明確的球迷，就早早入場站在出場通道兩側，部份人掛起球星舊波衫或自製字句，希望吸引對方目光索取簽名；熱身後卡卡便率先與球迷互動，前南華中鋒迪天奴更獲得同鄉卡富在巴西國旗上簽名。

卡卡熱身後已向球迷大派簽名。（廖雁雄攝）

迪天奴獲得同鄉卡富的簽名。（袁志浩攝）

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世界明星隊正選陣容星光熠熠，由前世界足球先生卡卡領銜，世界盃得主李華度、卡富、盧斯奧，前英超球星傑斯、施治、夏薩特、史高斯、大衛施華及艾殊利高爾之外，更有曾效力傑志的科蘭。至於香港明星隊的人腳也是耳熟能詳，山度士、李健和、范俊業、高尼路等前港足球員，也有新加入的黃洋與盧均宜。

卡卡場上風采依然。（廖雁雄攝）

世界明星隊最「弗」要數夏薩特與大衛施華，前者5分鐘一記No look pass已獲全場起哄，他傳予科蘭再回後，造就大衛施華左腳第一時間撞射，僅僅柱邊出界。本地名宿也不示弱，李康廉左路爆甩盧斯奧再勁射，被施治擋走，他之後再有單刀機會，想扭過施治但被捉到路。

大衛施華狀態仍十分好。（廖雁雄攝）

由於世界明星隊僅踢三後衛，令後防相當多空位，戰至12分鐘，李健和右路傳中至尾柱，山度士走空但抽高。李康廉之後一後扭到李華度瞓低，結果這位翼鋒31分鐘接應陳肇麒傳送，門前輕鬆射入，為香港明星隊先開紀錄。

李康廉力壓盧斯奧勁射。（袁志浩攝）

至於大衛施華則與范俊業連番「交手」，但無論是勁射或是單刀都無法攻破大門；范俊業之後救出科蘭單刀，傑斯更一度自己插花插到失平衡跌低，不過39分鐘，史高斯精準攔截盧均宜腳下球，傳至夏薩特腳下，這位翼鋒後腳傳予傑斯左腳撞入，追成1：1。

傑斯插花失平衡。（廖雁雄攝）

傑斯一度為世界明星隊追平。（廖雁雄攝）

香港明星隊之後換入快馬安基斯，完半場前助攻李康廉梅開二度，加上49分鐘鞠盈智笠射令大衛占士「老貓燒鬚」，領先至3：1。世界明星隊下半場換入維迪與加利卡希爾鞏固防線，戰至68分鐘，路爾斯加西亞開出角球，加利卡希爾後上衝頂中柱。

李康廉個人梅開二度。（袁志浩攝）

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傑斯75分鐘左路施招牌內彎傳中，精準地放到路爾斯加西亞頭上，後者銅頭一搖追至2：3。安基斯一度扭過維迪起腳，但射門省中人，直到88分鐘，本田圭佑右路傳中，施斯頭槌被范俊業擋出，但路爾斯加西亞補中得手，兩隊踢成3：3。

比賽進入互射十二碼階段，首五輪兩隊全數射入，「突然死亡」的第六輪，本田圭佑射入，但盧均宜射失，世界明星隊總比數贏9：8，贏得今屆賀歲盃。