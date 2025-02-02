荷甲驚現「大相公」一個誤會變12人應戰　受害者雲佩斯大吐苦水

荷蘭甲組聯賽驚現「大相公」事件，由阿仙奴兼曼聯名宿雲佩斯領軍的海倫芬主場迎戰幸運薛達，比賽末段一次換人引起的誤會，竟出現12人應戰的奇景，令雲佩斯驚訝不已。



曾效力阿仙奴和曼聯的雲佩斯，現為荷甲球隊海倫芬的主教練。（Getty Images）

主場出戰的海倫芬上半場與幸運薛達戰成1：1，換邊後一直踢到82分鐘才由新星古布斯打破僵局，再度領先2：1。落後的幸運薛達隨即調動，在88分鐘一次過調入兩人，然而卻出了差錯。

幸運薛達的計劃是換入5號的古積和30號的奧雲莊臣，換出8號的達爾侯斯及80號的賴恩科素。然而換人過程中，80號的賴恩科素的確按指示離場，但8號的達爾侯斯似乎未有意識到要離場，未有跟隨。

藍白色球衣的海倫芬主場對黃衫的幸運薛達，出現換人烏龍事件。（Getty Images）

同時間，幸運薛達20號球員米祖特走向換人位置的邊線聽取教練指示，之後轉身返回場內，也許是米祖特走向場邊的動作令球證和球員都有所混淆，兩名調入的球員如常走進場內，球證也未有意識到離場的只有1人，結果出現「12人應戰」的奇景。

幸運薛達縱有12人在場，球證仍示意比賽繼續，門將也開出了龍門球，這個龍門球最後成為幸運薛達的界外球，直到幸運薛達的球員投出了這個界外球，在場的人才意識到場上多了一人，此時球證才暫停比賽，讓早應要換出的達爾侯斯離場。

從轉播截圖可見，黃衫的幸運薛達曾出現11名場區球員同時在場的奇景，連同門將在內便有12人，多了一人。（X）

雖然「大相公」事件就此結束，惟事後僅1分鐘，幸運薛達就憑古夫入球，以2：2逼和海倫芬，也憑着這1分，排第8的幸運薛達在聯賽繼續以1分領先排第10名的海倫芬。事件自然引來海倫芬主帥雲佩斯不滿，他賽後大吐苦水，道：「 在這種水平的足球也能發生這種事，真的不可思議，就算只是短時間，怎可能出現12人應戰的情況？這絕對影響了球賽，也絕對不應該發生。」