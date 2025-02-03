英超｜阿仙奴5：1大勝曼城　與榜首差距縮至6分

英超周日（2月2日）賽事，阿仙奴主場以5：1大勝曼城，賽後阿仙奴以24戰積50分居次席，聯賽不敗紀錄增至14場，落後少踢一場的榜首利物浦6分、領先排第3的諾定咸森林3分。曼城則以24場積41分排第4。



圖為2025年2月2日英超賽事，馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）為阿仙奴先開紀錄。（Reuters）

上半場僅2分鐘，馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）在夏維斯（Kai Havertz）助攻下入球，為阿仙奴先開紀錄。

下半場55分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）入球一度扳平對手。但僅1分鐘後湯馬士柏迪（Thomas Partey）建功，助阿仙奴再度領先。至62分鐘，劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）接應迪格蘭賴斯（Declan Rice）傳球破網，改寫比數至3：1， 是他效力阿仙奴的首個入球。

76分鐘，夏維斯在加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）助攻下入球，將優勢擴大至4：1。至補時3分鐘，17歲小將尼華尼利（Ethan Nwaneri）為阿仙奴錦上添花，助阿仙奴以5：1大勝對手。