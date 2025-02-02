轉會｜冬窗死線前維拉連環出手　傳借用拉舒福特及歐聯三冠中場

曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）的操練態度多次惹來主帥阿莫林不滿，一直盛傳會離隊。英超冬季轉會窗將會在2月3日英國時間晚上11時（香港時間2月4日早上7時）關閉。

在這「死線」前，拉舒福特似乎找到出路——正力保歐洲賽資格的阿士東維拉，準備再借用兩名球星，拉舒福特就是其中一個目標，另外，效力巴黎聖日耳門的馬高阿辛斯奧，也有望加盟。



拉舒福特已接近兩個月未有為曼聯上陣。（Getty Images）

拉舒福特近期多次遭曼聯主帥阿莫林點名批評態度不佳，他最近12場比賽只進入過一次比賽名單，其餘時間連後備也沒有，自12月12日以來已未曾為曼聯上陣過。阿莫林甚至曾明言寧願將63歲的守門員教練放到比賽名單，也不願起用「不願付出100%」的拉舒福特。拉舒福特短期內難以見到上陣機會，若想比賽，似乎只有離隊一途。

周六晚阿士東維拉作客護級的狼隊，以0：2吞敗，連續3場不勝，暫時排在第8位，加上前鋒杜倫（Jhon Duran）早前以6400萬鎊賣到沙特阿拉伯，加盟C朗拿度效力的艾納斯，對於這支希望下季繼續出戰歐洲賽的球隊來說，必須趁轉會窗增兵。

為了爭取來季繼續出戰歐洲賽，維拉急需趁冬季轉會窗增兵。（路透社）

包括《曼徹斯特晚報》、BBC、《衛報》等英國媒體都引述消息指，維拉接近就借用拉舒福特與曼聯達成共識，當中《衛報》指他周日就會做體測，維拉方面認為，由於很大機會不用付出借用費、只需承擔其32.5萬鎊周薪的其中一部份，借入拉舒福特的風險低，若他表現好，更有機會在季尾買斷。

維拉主帥艾馬利在不敵狼隊賽後，表明球隊正努力尋找合適人選，填補離隊球員的空缺，談到是否會借用拉舒福特時他不置可否：「看看明天（周日）和周一的情況吧，我們正努力簽下一些球員，我不知道什麼時候才能落實。」他表示除了杜倫，也需要簽人頂替離隊的後衛迪亞高卡路士（Diego Carlos）和中場貝安迪亞（Emiliano Buendía）。

阿辛斯奧預計也會以外借形式加盟維拉。（Getty Images）

今個轉會窗，維拉已先後簽入兩人，包括多蒙特前鋒當耶爾馬倫（Donyell Malen）和利雲特右閘安達斯加西亞（Andrés García），除了拉舒福特，也傳出艾馬利希望借用現效力巴黎聖日耳門的西班牙中場馬高斯阿辛斯奧，維拉也已與PSG就此達成共識，將在周日做體測。

阿辛斯奧過往曾效力皇家馬德里7個球季，曾3次助球隊奪得歐聯冠軍和西甲冠軍，加盟巴黎聖日耳門後，也助球隊奪得法甲冠軍和法國盃，對於維拉來說無疑是強援。