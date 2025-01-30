歐聯︱威廉王子興奮慶祝維拉入16強　阿仙奴送另類「賀禮」

英超球隊阿士東維拉時隔41年重返歐洲頂級球會賽事，艾馬利領軍順利在歐聯聯賽階段獲得第八名，直接晉級16強。如此難得成就，獲得「賀禮」卻是陣中兩大前鋒可能齊被奪去。

「鋒無力」的阿仙奴急於收購一個把握力強的中鋒，最後一輪歐聯聯賽階段賽事前出價收購奧尼屈堅斯，維拉拒絕後兵工廠加碼再求購，艾馬利希望球會能留住屈堅斯，可是21歲的杜蘭似乎已挽留無望。



維拉4：2擊敗些路迪，取得聯賽階段第八名直接晉級16強。（路透社）

威廉王子七情上面撐維拉

歐聯之夜，阿士東維拉球迷今季不再是無份直接參與的電視觀眾，名帥艾馬利領軍下，逾40年來首度重返歐洲頂級球會賽事，就算只是在最低排名的第四檔次出場，仍不甘只當陪跑份子。最後一輪面對蘇格蘭豪門些路迪，維拉公園座無虛席，可能是最著名的維拉球迷——威廉王子也是座上客。

賽前維拉排第九位，想力爭前八位、獲得直接晉級16強資格，必須擊敗些路迪，並寄望排在他們前面的阿特蘭大、利華古遜和AC米蘭其中一隊失分，才有機會後上搶得出線席位。維拉眾將毋負期望，5分鐘內便由年輕前鋒摩根羅渣士（Morgan Rogers）梅開二度領放，惟上半場後段被些路迪連追兩球扳平，威廉王子看得投入又肉緊，一度雙手掩面，甚至抱頭悲嘆。

維拉不願收到的「賀禮」

維拉在危機之中，又是靠陣中神鋒奧尼屈堅斯化險為夷，60分鐘攻入再次領先一球，補時階段羅渣士再入一球，成功4：2擊敗些路迪，加上阿特蘭大和AC米蘭均失分，維拉8戰累積16分，剛好獲得第八名，以一分之差力壓同得15分的阿特蘭大、多蒙特、皇馬、拜仁和AC米蘭5支歐聯常客，直接晉級16強。

贏波兼鎖定16強一席，威廉王子興奮得在觀眾席上跳起來，手舞足蹈地跟身邊的隨行人員和球迷一起大肆慶祝。如此難得成就，維拉獲贈的「賀禮」卻是陣中兩大主力屈堅斯和杜蘭雙雙被撬的消息。

阿仙奴開6000萬英鎊求購屈堅斯。(路透社)

阿仙奴開6000萬英鎊求購屈堅斯

目前雖正值冬季轉會窗運作期，但阿仙奴偏偏選擇在最後一輪賽事前出價，以6000萬英鎊求購29歲的維拉首席射手屈堅斯。維拉拒絕後，阿仙奴被指已「加碼」再度出手。幸好維拉未受干擾，照樣贏波晉級。屈堅斯攻入3：2再次領前一球，就算他之後射失十二碼，維拉依然高奏凱歌。

賽後艾馬利直言不想屈堅斯離隊，「我們想以陣中球員來實現定下的目標」，他同時亦稱：「只要對球員、球會和球隊三方都有利，每個球員也可以被出售，不過要達成這宗協議，我們會索價極高，屈堅斯是我們的前鋒。」

盃賽專家艾馬利領維拉晉級歐聯16強。(路透社)

21歲杜蘭勢赴沙特跟C朗做隊友

艾馬利似乎對留住屈堅斯相當有信心，他對年僅21歲的哥倫比亞國腳杜蘭（Jhon Durán）卻已「投降」。意大利記者羅曼奴宣稱，沙特阿拉伯球會艾納斯據報開出7700萬歐元（約6437萬英鎊）收購杜蘭已獲接受，只待通過體測後落實交易，維拉對些路迪一仗，身穿9號球衣的杜蘭沒有上陣，全程只在後備席做觀眾。ESPN指杜蘭賽後疑似在球員通道跟部分職員和隊友告別。

對於杜蘭的未來，艾馬利指：「球會正在工作中，我們必須明智和具競爭力。當然我們的球員會被其他強隊或是像沙特阿拉伯那樣的其他國家聯賽看中。這是會令我感到自豪的事，因為那證明我們正在進步，擁有一些其他球會感到興趣、願意付出好價錢級我們的球員。」 他不諱言，維拉的目標是要「聰明地維持架構」，「有些時候我們必須出售球員，同時也要嘗試培育和改善陣中球員。」

杜蘭被指即將加盟沙特球會艾納斯。（路透社）

「我不知道他會不會走，假如杜蘭離隊，對我們是個好消息，因為他們付出好價錢」，艾馬利認為這宗潛在交易對球會、杜蘭本人和球隊都是正面，「我們花去兩年時間培育一個年輕球員，才能獲得這個價錢。」杜蘭2023年1月才由芝加哥火燄加盟，轉會費1475萬英鎊，他在艾馬利麾下日漸進步，尤其當屈堅斯陷入低潮時，彌補球隊的入球能力。

艾馬利讚揚杜蘭是個好球員，而且潛力優厚，亦不想他離隊，無奈對方想法跟自己不同，更揚言：「如果他離隊，那是因為他希望球員生涯往另一個方向發展。」 昔日風光一時的阿士東維拉，曾在1981/82球季贏得歐冠盃（歐聯前身），艾馬利這位盃賽專家領軍下維拉已由黑馬逐步進化成前列份子，今季他可帶領維拉在歐聯走得多遠？