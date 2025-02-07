亞洲冬季運動會周五開幕設免費直播　林靜欣、翁厚全任港隊持旗手

在哈爾濱舉行的2025亞洲冬季運動會（亞冬運）周五晚上8時開幕，香港代表團將會由短道速滑代表林靜欣，及高山滑雪代表翁厚全擔任持旗手。



林靜欣為香港短道速滑代表。（港協暨奧委會提供）

現年18的林靜欣在亞冬運代表香港出戰短道速滑，她去年8月在亞洲公開短道速滑錦標賽贏得2金1銀，11月再於短道速滑青年世界盃意大利站奪得女子500米銅牌。

林靜欣周五早上在亞冬運女子1500米半準決賽，於第3組滑出2分34.118秒，以小組第2名晉級準決賽，將在周六早上爭奪決賽資格。同日早上，她再出戰女子500米預賽和1000米預賽，分別以45.868秒小組第二、及1分31.786秒小組第二，順利打入半準決賽，周日（9日）會再戰。

翁厚全將代表香港出戰高山滑雪。（港協暨奧委會提供）

20歲的翁厚全是高山滑雪運動員，曾代表香港參加2022年的北京冬季奧運會，是香港首位獲得冬奧高山滑雪參賽資格的男子運動員，惟當年在大迴轉賽及迴轉賽都未能完成賽事；去年3月，他在亞洲青少年高山滑雪錦標賽，於男子組迴轉賽及大迴轉兩個項目，分別奪得銀牌及銅牌。翁厚全將會在周日（9日）出戰男子迴轉賽。

港台電視32將在電視、手機應用程式及Youtube頻道，免費直播亞冬運賽事。