FM25｜Football Manager 2025難產　FM24不會更新24/25球季資料

廣受球迷歡迎的領隊扮演遊戲《Football Manager（簡稱FM）》系列昨日（6日）宣布，取消發布《Football Manager 2025（簡稱FM25）》。

《FM》慣常每季季初推出新一版本，並更新球季資料庫，但《FM25》的發布一再推遲，去年10月宣布推遲至今年3月，到昨日正式宣布《FM25》難產。遊戲開發商表示，已下訂的買家將獲得退款，另外他們不會為《Football Manager 2024（簡稱FM24）》推出24/25球季的資料庫更新，因為要集中資源開發下一個版本。



負責開發《FM》的Sports Interactive團隊昨日公布，經過詳細的內部考慮，並與日本遊戲公司SEGA商討後，作出艱難的決定，取消發布《FM25》，將重點放在下一版本的遊戲。他們向期待《FM25》的玩家道歉，聲明稱：「我們深知這個決定令人失望， 尤其已經兩度更改發布日期，而且大家都熱烈期待首次公開的遊戲內容。對於延遲了那麼長時間才公布這個消息，我們只能表示歉意。由於要遵守持分者的規定，包括法律及財務上的準則，我們最快最早能夠在今日發布這份聲明。」

去年9月初，開發團隊發聲明，表示會在9月底公布《FM25》的正式發布日期，並預計在11月底正式發布。往常，每一新版本的《FM》都會在前一年的11月初發布。在去年10月中，開發團隊再宣布延期，要到今3月才能發布《FM25》。結果，兩度延期後，《FM25》胎死腹中。

聲明沒有具體解釋《FM25》難產的原因，團隊表示面對很多挑戰，整體玩家體驗及遊戲介面未有達到應有水平。他們表示，本可以先發布《FM25》，再逐步修復問題，但他們認為這個不是正確做法。此外，他們亦不願意延至3月後發布，因為24/25球季已經過了大半。

《FM25》不會在所有遊戲平台上發布。如果玩家在SEGA認可的官方零售商預訂了《FM25》，將自動獲得全額退款。團隊亦宣布，不會為上一版本《FM24》更新24/25球季的資料庫，他們解釋更新資庫會分散團隊的注意力，他們想專注開發下一個版本。

根據開發團隊的介紹，《FM25》會是《FM》系列的重大改革，轉換了遊戲引擎，並使用全新的使用者介面，並稱「《FM25》會是工作室未來20年的新起點」。開發團隊去年亦講到，致力在遊戲中添加女子足球元素，已獲多個女足的專利許可，並確保玩家可以在同一遊戲、同一系統中無縫切換執教男子及女子足球隊。