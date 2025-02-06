新加坡乒乓大滿貫︱伊藤美誠挫中國球手晉8強　地獄賽程才剛開始

日本乒乓球女將伊藤美誠，曾被視為中國女乒大敵，可是她自東京奧運贏得混雙金牌、女團銀牌後，戰績和狀態持續低迷，甚至未能出戰巴黎奧運，席位被16歲的張本美和取代。

2025新加坡乒乓大滿貫（Singapore Smash）賽事，伊藤美誠再次遇上已經兩年未贏過的中國球手錢天一，今次她終於成功復仇，局數3：1擊敗對方晉級。她一吐烏氣的同時，想一口氣贏得冠軍便沒那麼容易了。事實上，她的艱苦晉級之路可能才剛剛開始。



伊藤美誠挫中國球手錢天一，晉身新加坡乒乓大滿貫8強。（WTT@X）

伊藤美誠教練席上的「虎媽」

伊藤美誠自小接受媽媽伊藤美乃莉的「洗腦式」教育，昔日為乒乓球手的美乃莉，對球員年代未能勝過中國球手耿耿於懷，一心培育女兒成為頂級球手，還以擊敗中國球手為目標。東京奧運主場出戰，伊藤美誠夥拍水谷隼在混雙決賽擊敗中國組合許昕／劉詩雯贏得金牌，女團也獲銀牌，風頭一時無兩。

可是她的打法被中國隊仔細研究，伊藤嘗試作出改變，東京奧運後卻無復勇態，面對只屬國乒二線球手的錢天一過去兩年吃下兩連敗。伊藤美誠狀態滑落，甚至無法取得巴黎奧運代表資格，2025年重新出發，她在新加坡大滿貫有個好開始，16強以11：7、5：11、11：3、11：6，局數3：1擊敗世界排名第10的錢天一。

伊藤美誠的乒乓路上，自小有媽媽伊藤美乃莉相伴。（Getty Images）

地獄賽程才剛開始

坐在伊藤美誠身後教練席的，正是她的「虎媽」伊藤美乃莉。後者比賽期間不斷鼓掌為女兒打氣。今次賽事有個好開始，然而一看賽程，會驚覺她的爭標之路荊棘滿途，擊敗錢天一之後，很可能在8強、4強以至決賽都要面對中國頂級好手。

今次賽事中國派出7位球手參加女子單打項目，包括世界排名第一的孫穎莎，第二的王曼昱，第三的王藝迪，第四的陳幸同，第十的錢天一，第十五的蒯曼，第三十的何卓佳，頭兩圈全部成功晉級，7位中國球手全數晉身16強。

伊藤美誠就算再過一關，四強很大機會遇上宿敵孫穎莎。（WTT@X）

有機會連續4場硬撼中國球手

伊藤美誠身處上線，16強擊敗錢天一之後，8強會遇上王藝迪與波多黎各球手迪亞絲（Adriana Díaz）的勝方。就算順利再過一關，4強很大機會硬撼跟她老友鬼鬼的「一姐」孫穎莎。二人過往曾9次交手，伊藤美誠只贏過一次，而且那已經是2019年的瑞典公開賽四強。雙方最近一次對碰是去年10月的中國大滿貫八強，當時伊藤慘遭孫穎莎0：4橫掃。

即使伊藤美誠能爆冷勝出，晉身決賽，下線還有王曼昱，陳幸同和蒯曼守着。出乎意料地，16強上演的「中國打吡」王曼昱意外0：3不敵蒯曼下馬，蒯曼下場會跟代表澳門的朱雨玲力爭四強席位；而陳幸同如過關8強，會面對另一日本球手早田希娜。換言之，如伊藤美誠發揮出色一路過關，有機會連續4場都要硬撼中國球手，賽程堪稱難度超高的「地獄級別」。

近年歷盡低潮，伊藤美誠仍只得24歲，尚有機會重整球員生涯，今次賽事或許正是一個新開始。