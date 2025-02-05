足球．人物誌︱阿仙奴新星大爆發　全賴自學成才不一樣的媽媽

今次的《人物誌》跟以往不同，主角不是足球員，也不是運動員，而是一個年輕球員的媽媽。



近期英超最廣受談論的球員，首推阿仙奴18歲新星利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）。今季甫升上一隊，已因踢法成熟，而且毋懼對手挑戰，表現備受讚賞，甚至可能一次過解決阿仙奴以至英格蘭的左閘問題。對曼城攻入一球後模仿夏蘭特的坐禪慶祝動作，回敬對方首循環爆粗無禮質問「你邊位？」成為一時熱話。



這位小將極速上位背後，媽媽Marcia功不可沒。利維斯史基利跟師兄沙卡一樣，被球會上下認定是謙遜有禮的代表，他8歲加盟阿仙奴，很快已受到球探注意，曾令Marcia不知如何是好。迷惘之中她選擇自我增值，不止賺來一個足球商業碩士學位，甚至考獲國際足協足球經理人牌照，還設立一個互助平台支援其他足球家長。



利維斯史基利對曼城攻入一球後模仿夏蘭特的坐禪慶祝動作還擊對方，一夜成名。（路透社）

曾是迷惘的足球媽媽

故事的緣起要回到7年前，「當時他只得11歲，足球經紀開始找上我們。」Marcia在她的網頁憶述，「當兒子在球場上展露潛力，我很快已發覺對家長來說青年軍足球世界可以很迷惘。」

她細數：「12歲，不同品牌會想跟你談論球靴合約；14歲，他獲得球會青年軍提早提供獎學金；在不同階段，我感到要在準備不足之下，為兒子作出足以影響他球員生涯的決定。」最大困難之處在於他們身邊「沒有可信賴的意見，沒有諮詢網絡，一家人在足球圈也沒有人脈。」

Marcia為兒子利維斯史基利的球員生涯費盡心思。（IG）

為兒子前途不斷自我增值

為兒子前途着想，Marcia於是開始自我增值，「我參加研討會，攻讀一個足球商業碩士學位，並獲得國際足協經理人牌照」，她強調，取得經理人牌照只為自我學習，無意出任球員經理人。「足球是盤生意，跟任何行業一樣，你想成功就必須先去了解它。」

「如果我們不明白它（足球行業），便會作出錯誤決定。」Marcia說，她只想了解足球圈生態，「坊間有很多優秀足球經紀，我跟他爸爸需要更多時間建立這些關係以及好好了解足球經紀的工作。那是如此重大的決定，我們希望有更多時間。我通過（足球經紀）考試，不是為了代表兒子，而是一心長知識。」

去年9月英超首循環曼城主場對阿仙奴，利維斯史基利曾與夏蘭特起衝突。（Getty Images）

利維斯史基利媽媽建議：「stay humble」

利維斯史基利甫升上一隊，表現和態度已備受讚揚，轉任球評的「大師兄」禾確特說：「我仔細觀察利維斯史基利，他的態度最為突出，踢法超越年齡地成熟，而且完全不怕夏蘭特，自信十足。」

不少評論認為，利維斯史基利的強大心態源於良好家庭教育。阿仙奴5：1擊敗曼城後，一個TikTok頻道上載Marcia賽前受訪影片，她在片中分享身為足球員媽媽的感受，並指出：「我認為若能獲得合適的人幫助及適當支援，例如是家人支持，那麼一切都有可能。感恩是重要一環，保持謙遜（stay humble），身邊繼續被正確的人包圍，一家人繼續腳踏實地。」

利維斯史基利與父母合照。（IG）

她的一席話，當中「stay humble」一句恰巧跟夏蘭特在首循環賽後挑釁阿仙奴領隊阿迪達的一句相同，在網上廣為流傳。不過Marcia厲害的地方，不單是為兒子的付出，而是設立互助平台No1 Fan Club以及製作Podcast節目，幫助包括男足及女足在內的其他足球家長。

利維斯史基利也曾談及父母的支持，以及媽媽幫助其他家長的善行，「足球員是我們，但我們的家長也扮演重要角色，他們始終是我們的頭號支持者，因此假如他們在過程中獲得幫助，家長們彼此間也能互相支持。」

利維斯史基利媽媽Marcia跟其他家長分享心得。（IG）

足球家長的一場知識革命

Marcia對成立No1 Fan Club有清晰目標：「每個星期都有超過350萬孩子參與有組織足球賽事，當中很多人渴望成為職業球員。我們可以給予那些家長和監護人在足球青年軍旅程上的一些建議，提供被球探發掘、營養、成長傷患、睡眠、電子媒介對表現的影響、孩子整體身心狀況以至我們本身的專家意見。」

「通過我跟草根足球到青年軍打交道的經驗，遇上面對類似挑戰的家長，明白到如果我在掙扎，很多人必定也是一樣。」她希望為跟他們有類似經歷的足球家長，建立一個互助網絡，資源共享，不時舉辦工作坊甚至讀書會分享心得，將自己歷年在球圈吸收的知識傳遞出去，早已超出「家長圍爐」範圍，過程中她會跟不同專家和組織合作，前英格蘭領隊修夫基、阿仙奴青年軍主管梅迪薩卡等不少足球名人都曾參與其中。

知識改變命運，Marcia苦心鑽研足球圈知識，改變的不獨是一家人和兒子的命運，甚至為英格蘭不同級別的足球家長，帶來一場知識革命，讓他們了解到「求人不如求己」，自我增值追求足球資訊，不用再被球會以至足球經理人一面之詞牽着鼻子走。