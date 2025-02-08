英足總盃｜曼城驚險反勝晉級　英甲奧連特超遠程世界波一度領先

英格蘭足總盃第4圈，曼城半力出征英甲球隊奧連特，上半場先被主隊轟入超遠程世界波。



曼城下周中將在歐聯附加賽出戰皇家馬德里，今場作客英甲球隊奧連特，收起大半主力。不過主隊前鋒謝美當尼，開賽16分鐘即送曼城一記震撼彈，他剛過半場截得曼城控失皮球後，離門45碼即起腳施以超遠射，皮球笠過企得太出急趕回龍門前的史提芬奧迪加手頂，中楣頂後彈地再反彈中奧迪加身體入網，曼城先失守。

曼城失球後傾力反撲，先在56分鐘由烏茲別克新援古辛洛夫接應歷高利維斯助攻，追平1：1。曼城其後再加強攻勢，79分鐘，後備上陣僅7分鐘的奇雲迪布尼接應基亞利殊助攻射成2：1反超前，最終曼城以此比數擊敗奧連特。