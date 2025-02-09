劍擊大獎賽｜張家朗都靈站無緣8強　演大逆轉與蔡俊彥負同一劍手

張家朗在花劍大獎賽意大利都靈站再度展示「Comeback King」的本色，落後9：14的情況下連贏6分，在次圈反勝主場劍手盧佩利（Edoardo Luperi）晉級。另一港將蔡俊彥則不敵埃及劍手，無緣16強。



張家朗。（FIE圖片）

花劍大獎賽今周末在意大利都靈上演，男子花劍世界第一張家朗必然直接晉身正賽圈，蔡俊彥與陳建雄（Kyle）則在資格賽脫穎而出，Kyle首圈則對張家朗碰頭，家朗以15：4擊敗隊友，次圈硬撼主場劍手盧佩利，雙方過去3次對賽，家朗全數勝出，對上一次交手是兩年前的都靈站。

張家朗在都靈站首圈與隊友陳建雄爭晉級。（中國香港劍擊總會圖片）

張家朗今仗首局處於下風，首局末段曾經落後9：14，與出局只差1分，卻激發張家朗再度展示其韌性，完成首節前先追1分。休息過後，張家朗提升節奏，採取主動，連取數分取回優勢，結果一口氣連贏5分，再一次在落後9：14下逆境反勝晉級。

張家朗與托巴16強交手，家朗開賽不足半分鐘落後2：5，隨後收窄至1分再被拉開比分，一度落後至9：13，惟家朗未能重演上圈的反勝好戲，以12：15告負無緣8強。

張家朗再演逆轉勝後笑得開懷。（FIE圖片）

與張家朗同時登場的蔡俊彥，首圈擊敗日本的敷根崇裕，與埃及劍手托巴（Abdelrahman Tolba）爭晉級，一旦Ryan今仗再下一城，將與張家朗在16強碰頭。今仗戰情緊湊，Ryan局中曾經領先，惜未能乘勢取勝，以12：15飲恨，無緣16強。