重劍大獎賽｜佘繕妡帶病封后創歷史　成張家朗江旻憓後港隊第三人

重劍多哈大獎賽，港隊女將佘繕妡在決賽以15：7擊敗愛沙尼亞劍手Nelli Differt奪得金牌，是她首次在世界級賽事奪冠，更是繼張家朗、江旻憓後，第三位在劍擊世界級賽事獲冠軍的香港劍手。



佘繕妡在多哈站大獎賽首度封后。（中國香港劍擊總會圖片）

現年23歲的佘繕妡出戰重劍多哈大獎賽，殺入決賽奪金，是她第一面成年組劍擊大獎賽獎牌，也是她在成年組國際賽首次奪金，「更重要的是，我榮幸成為香港女子重劍歷史上第二位贏得成年世界盃/大獎賽金牌的劍手。」

佘繕妡在青年時期已嶄露頭角，由2017年奪得亞洲錦標賽少年組個人賽金牌開始，到2018年包辦世界青少年錦標賽的女子U17個人賽金牌、青年奧運會個人銀牌及團體銀牌、同年亞運會的團體賽銅牌。2022年，她助自己就讀的聖母大學奪得全美大學聯賽（NCAA）個人賽金牌並獲選最佳女重劍手，去年雖未能取得奧運資格，但在世界盃溫哥華站奪銅，成為她升上成年組後首面國際賽獎牌，今次終於站上頒獎台最高一級。

國際劍聯轄下兩大常規世界級賽事——即世界盃和大獎賽，香港史上的第一面金牌，來自江旻憓在2019年1月的女子重劍世界盃古巴夏灣拿站封后，此後，她與張家朗共贏過8面世界盃和大獎賽金牌，佘繕妡是在這兩位奧運金牌劍手後，第三位完成此壯舉的香港劍手。

港隊歷年世界盃、大獎賽個人金牌紀錄

01/2019 女子重劍世界盃古巴夏灣拿站 江旻憓

02/2019 女子重劍世界盃西班牙巴塞羅那站 江旻憓

01/2022 男子花劍世界盃法國巴黎站 張家朗

01/2024 重劍大獎賽卡塔爾多哈站 江旻憓

02/2024 男子花劍世界盃西班牙巴塞羅那站 江旻憓、張家朗

05/2024 女子重劍世界盃阿聯酋富查伊哈站 江旻憓

05/2024 花劍大獎賽中國上海站 張家朗

01/2025 重劍大獎賽卡塔爾多哈站 佘繕妡



佘繕妡首度揚威國際賽，心情激動。（中國香港劍擊總會圖片）

奪冠一刻，佘繕妡喜極而泣，今次需從資格賽打起的她，賽後在社交媒體發文，透露自己首天便帶着感冒出戰：「感覺狀態不佳，難以找到比賽的節奏。儘管我對自己沒有太大信心，但我告訴自己要盡力而為，希望能進入第二天的比賽（編按：即正賽）。即使很疲倦，鼻子不斷需要擤鼻涕，身體比平時冒出更多汗水，我亦咬緊牙關，最終撐過去。」

「佘佘」打入正賽後，首兩輪先後輕取法國及瑞士劍手，之後再在一度落後3：7的劣勢下擊敗今站頭號種子莉絲（Giulia Rizzi）晉級8強：「到了比賽第二天，我保持住同樣的心態：每一劍都要爭取到底，每一次機會都要自己去創造。一步一步，一劍一劍，一局一局，我都堅持下來，最終走到了這個難忘的時刻！」

她感謝一直支持自己的隊友、教練及幕後人員，「這份成就離不開一路支持我的所有人」，並表示「生活常在你毫無預期的時候帶來一些不如意或是挑戰，而我們需要帶着勇氣就能堅持下去。這塊金牌對我而言，不僅是一個里程碑，更是對我在劍擊路上一直堅持挑戰下去的決心」。

她正就讀的聖母大學（University of Notre Dame）劍擊隊，也發文恭賀：「恭喜佘繕妡成為聖母大學史上首位贏得重劍大獎賽的劍手，為妳感到無比驕傲！」