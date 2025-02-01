劍擊青年世界盃｜林浩朗薩格勒布站登頒獎台　成港隊男花第五人

適逢農曆新年，香港劍擊隊同樣傳來好消息，港隊男子花劍的林浩朗在克羅地亞薩格勒布出戰花劍青年世界盃分站，這名17歲港隊小將過關斬將，從267名參賽劍手中殺入四強。雖不敵中立運動員Pavel Puzankov，林浩朗最終摘下銅牌，成為港隊男花第5人登上青年世界盃的頒獎台。



克羅地亞薩格勒布今星期舉行國際劍聯花劍青年世界盃分站，吸引267名男子花劍劍手參賽，當中10名是香港劍手，大部分港將皆躋身淘汰賽階段。17歲的林浩朗在小組賽錄得5勝1負，淘汰賽首圈輪空後，先後擊敗中立運動員及中國劍手，林在晉級路途上與中立運動員甚有「緣份」，32強再撼另一中立運動員、4號種子的Iskander Bulatov，林浩朗以15：10晉級，然後再輕取美籍華裔劍手Luao Yang過關。

林浩朗與同樣是中立運動員的Valerii Kornilov爭入四強，林以15：13再下一城，穩奪獎牌，即使他最後遭另一名中立運動員Pavel Puzankov淘汰，無緣決賽，林浩朗仍然摘下銅牌，是他生涯首度登上青年世界盃的頒獎台，亦是自張家朗、梁千雨、鄭鐵男、原子舜後，第五人港隊男花劍手揚威青年世盃。

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另外，蔡子樂與梁國風分別不敵中國及意大利劍手，32強止步，而甘卓桁、陸浚諾則64強畢業。今日轉戰女子花劍賽事。

港隊男花青年世界盃歷來戰績



2016年泰國曼谷站 金牌 張家朗

2023年泰國曼谷站 銅牌 梁千雨

2024年秘魯利馬站 金牌 鄭鐵男

2025年阿聯酋富吉拉站 銅牌 原子舜

2025年克羅地亞薩格勒布站 銅牌 林浩朗

