歐聯附加賽首回合｜皇馬作客3：2反勝曼城　比寧咸補時絕殺對手

歐聯進入附加賽階段，兩回合勝出者可躋身16強。周二（2月11日）舉行首回合賽事，2023年冠軍曼城在賽事臨結束前，於6分鐘內連失兩球，遭爭取衛冕的皇家馬德里以3：2反勝。



圖為2025年2月11日，歐聯附加賽首回合賽事， 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）入球為曼城先開紀錄。（Getty Images）

在上半場19分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在加華度爾（Joško Gvardiol）助攻下入球，助曼城半場領先1：０。

換邊後， 麥巴比（Kylian Mbappe又譯：姆巴佩）於60分鐘接應施巴路斯（Dani Ceballos）傳球建功，為皇馬追和。至80分鐘，夏蘭特操刀12碼破網，助曼城再度領先。

臨近完場前的86分鐘，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）在雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）助攻下入球，助皇馬追和。於補時2分鐘，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）破網絕殺對手。

次回合賽事將於2月19日舉行。

同日歐聯賽事結果

比斯特０：３巴黎聖日耳門（PSG）

祖雲達斯２：１燕豪芬

曼城２：３皇家馬德里

士砵亭０：３多蒙特