歐聯附加賽抽籤｜曼城皇馬狹路相逢　拜仁鬥些路迪PSG比斯特內訌

歐聯附加賽於香港時間周五(31日)晚抽籤,英超冠軍曼城要硬撼衞冕的皇家馬德里,這兩隊過去兩冠歐聯球軍球隊,提前上演終極決戰,只有一隊能躋身最後16強。



今次是曼城和皇馬連續4屆在歐聯兩回合制淘汰賽碰頭,兩軍過去3屆於淘汰賽相遇,皇馬就兩度過關,包括2021/22球季4強皇馬踢至次回合加時取勝,以及上屆8強互射12碼晉級,至於「藍月亮」則在2022/23奪冠一屆,在4強兩回合計大勝5:1晉級,不過曼城近期走勢偏頹,要出線不容易。兩軍其中一方晉級後,16強將要出戰馬德里體育會或利華古遜,前路可謂荊棘滿途。

曼城日前於歐聯最後一輪驚險反勝布魯日,最終排第22位保住參加附加賽資格。

至於拜仁慕尼黑成功避開曼城,於附加賽抽中些路迪可謂上上籤,而巴黎聖日耳門則與比斯特上演法甲內鬥。附加賽採用兩回合主客制,將於香港時間2月12及13日、2月19及20日凌晨舉行。

歐聯附加賽抽籤結果



比斯特(法國) VS 巴黎聖日耳門(法國)

布魯日(比利時) VS 阿特蘭大(意大利)

曼城(英格蘭) VS 皇家馬德里(西班牙)

祖雲達斯(意大利) VS 燕豪芬(荷蘭)

飛燕諾(荷蘭) VS AC米蘭(意大利)

些路迪(蘇格蘭) VS 拜仁慕尼黑(德國)

士砵亭(葡萄牙) VS 多蒙特(德國)

摩納哥(法國) VS 賓菲加(葡萄牙)



註:前者首回合主場,於2月12及13日舉行,次回合於2月19及20日舉行。