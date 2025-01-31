歐聯附加賽抽籤｜曼城皇馬狹路相逢　拜仁鬥些路迪PSG比斯特內訌

歐聯附加賽於香港時間周五（31日）晚抽籤，英超冠軍曼城要硬撼衞冕的皇家馬德里，這兩隊過去兩冠歐聯球軍球隊，提前上演終極決戰，只有一隊能躋身最後16強。



今次是曼城和皇馬連續4屆在歐聯兩回合制淘汰賽碰頭，兩軍過去3屆於淘汰賽相遇，皇馬就兩度過關，包括2021/22球季4強皇馬踢至次回合加時取勝，以及上屆8強互射12碼晉級，至於「藍月亮」則在2022/23奪冠一屆，在4強兩回合計大勝5：1晉級，不過曼城近期走勢偏頹，要出線不容易。兩軍其中一方晉級後，16強將要出戰馬德里體育會或利華古遜，前路可謂荊棘滿途。

曼城日前於歐聯最後一輪驚險反勝布魯日，最終排第22位保住參加附加賽資格。

至於拜仁慕尼黑成功避開曼城，於附加賽抽中些路迪可謂上上籤，而巴黎聖日耳門則與比斯特上演法甲內鬥。附加賽採用兩回合主客制，將於香港時間2月12及13日、2月19及20日凌晨舉行。

歐聯附加賽抽籤結果



比斯特（法國） VS 巴黎聖日耳門（法國）

布魯日（比利時） VS 阿特蘭大（意大利）

曼城（英格蘭） VS 皇家馬德里（西班牙）

祖雲達斯（意大利） VS 燕豪芬（荷蘭）

飛燕諾（荷蘭） VS AC米蘭（意大利）

些路迪（蘇格蘭） VS 拜仁慕尼黑（德國）

士砵亭（葡萄牙） VS 多蒙特（德國）

摩納哥（法國） VS 賓菲加（葡萄牙）



註：前者首回合主場，於2月12及13日舉行，次回合於2月19及20日舉行。

