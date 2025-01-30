歐聯︱皇馬曼城冤家路窄附加賽或對撼　高圖爾斯：毋懼任何對手

今季歐聯賽事皇馬、拜仁、曼城等多支強隊不約而同在分組賽階段表現失色，未獲前八名直接晉級16強資格，需要踢多兩輪主客制附加賽。潛在對手抽籤前已知，排第22位驚險過關的曼城，將遇上皇馬或拜仁其中一隊。

皇馬與曼城近年多次在歐聯淘汰賽階段硬碰，今屆很可能在16強前的附加賽便遇上，皇馬鋼門高圖爾斯豪言，他們毋懼任何對手。



皇馬可能要在歐聯附加賽硬撼曼城。（路透社）

皇馬拜仁分組賽「佛系」晉級

歐聯今季大改制之下，分組賽不停出現意想不到賽果，15屆冠軍皇家馬德里、7屆冠軍AC米蘭、5屆冠軍拜仁慕尼黑，以至近年稱霸英倫以至歐洲球壇的曼城，先後頻頻失手，全數未能以前八名直接晉級16強。

曼城今季狀態急跌，歐聯表現只是在聯賽低迷的延續，不過皇馬和拜仁均在西甲和德甲聯賽領放，他們在歐聯似乎不急於在分組賽搶分，有點「只要夠分出線便好」的味道，尤其是力求衛冕的皇馬——他們作客里爾、AC米蘭和利物浦均落敗，出線形勢不利下最後3輪連贏3場，與拜仁同樣以5勝3負得15分，分別排第11、12位出線。

皇馬門將高圖爾斯揚言毋懼任何對手。（路透社）

高圖爾斯：毋懼任何對手

如此一來，皇馬和拜仁下月在附加賽將可能遇上曼城或些路迪其中一隊，16強對手則為利華古遜或馬體會。皇馬門將高圖爾斯充滿自信，「我們要踢附加賽，要等待對手是誰。我們的工作就是作好準備然後等待，我們毋懼任何對手。」

有趣的是，哥迪奧拿領軍之下曼城與皇馬總是冤家路窄，2019/20球季16強（曼城總比數4：2晉級）、2021/22球季4強（皇馬總比數6：5晉級）、2022/23球季4強（曼城總比數5：1晉級）、2023/24球季8強（皇馬互射十二碼晉級），雙方交手互有勝負，當中2022年及上屆皇馬均能封王。

曼城皇馬冤家路窄，可能又要在歐聯對戰。（路透社）

皇馬曼城冤家路窄

對於附加賽可能又要面對哥迪奧拿領軍的曼城，高圖爾斯冷靜地說：「現實就是這樣。我們在去年、兩年前和三年前都在淘汰賽階段遇上他們。如果你想贏歐聯，就要擊敗最優秀的球隊。」

皇馬主帥安察洛堤無視曼城今季差勁狀態，領軍擊敗比斯特後聲稱：「曼城贏得歐聯的機會較高，這是現實」，這位足球界心理大師續說：「我們不喜歡跟曼城對戰，但如果真是要對曼城，我們會全力應戰，正如之前幾年那樣。」

曼城3：1反勝布魯日，成為繼拜仁、皇馬及巴黎聖日耳門後，第4支由2013/14球季至今連續12季均能晉身歐聯淘汰賽的球隊，可是今季大改制下僅以第22名驚險過關，賽後哥迪奧拿稱對歐聯新制無好感：「我會說我不喜歡它，因為我們深受其害。我們一度只差45分鐘便出局，這對我和球隊都是個深刻教訓，沒有事情是理所當然。」

歐聯直接晉級16強（前8名球隊）：

1. 利物浦

2. 巴塞隆拿

3. 阿仙奴

4. 國際米蘭

5. 馬德里體育會

6. 利華古遜

7. 里爾

8. 阿士東維拉



曼城驚險出線附加賽，卻要硬撼拜仁或皇馬其中一隊。（路透社）

晉身附加賽球隊（第9-24名球隊）：

阿特蘭大、多蒙特、皇家馬德里、拜仁慕尼黑、AC米蘭、PSV燕豪芬、巴黎聖日耳門、賓菲加、摩納哥、比斯特、菲燕諾、祖雲達斯、些路迪、曼城、士砵亭、布魯日



已出局球隊：（第25-36名球隊）：

薩格勒布戴拿模、史特加、薩克達、博洛尼亞、布拉格斯巴達、RB萊比錫、基羅納、貝爾格萊德紅星、格拉茨、薩爾斯堡紅牛、施洛雲、年青人



曼城驚險獲得歐聯附加賽資格，哥迪奧拿賽後如釋重負。（路透社）

曼城附加賽皇馬拜仁二選一

第9至16位晉級附加賽球隊獲種子排名，曼城由於只以第22位出線，因此失去種子資格，更壞的消息是，抽籤前已知主客制兩輪附加賽的對手，篤定是皇家馬德里或拜仁慕尼黑兩大強隊之一，無論抽到皇馬或拜仁都肯定是附加賽之中最矚目的一場硬仗。

兩輪附加賽將於2月11日至12日、及18至19日上演，勝方將可晉級16強。

16強主客兩輪賽事會在3月4至5日、11至12日上演。16強、8強及4強抽籤會在2月21日進行。