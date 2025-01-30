歐聯出線球隊一覽　曼城驚險過關附加賽或遇皇馬　利物浦首名出線

撰文：吳慕兒
出版：更新：

歐聯今屆大改制下，完成與別不同的分組賽，最後一輪前陷入出局邊緣的曼城，在高華錫領軍3：1反勝布魯日，升上第22位驚險晉身附加賽，可是由於失去種子排名，附加賽需要硬撼皇馬或拜仁。

英超另外3隊均順利率先晉級16強，賽前已篤定獲前兩名出線的利物浦，盡派副選上陣下以2：3作客負PSV燕豪芬，吃下今季歐聯首場敗仗，由於巴塞隆拿最後一輪亦未能全取3分，紅軍仍獲首名出線。阿仙奴作客2：1擊敗基羅納以第三名出線，阿士東維拉4：2挫些路迪後同樣擠身前八名。

利物浦盡派副選上陣2：3作客負PSV燕豪芬，吃下歐聯今季首場敗仗仍獲首名出線16強。（路透社）

直接晉級16強（前8名球隊）：

1. 利物浦
2. 巴塞隆拿
3. 阿仙奴
4. 國際米蘭
5. 馬德里體育會
6. 利華古遜
7. 里爾
8. 阿士東維拉

曼城驚險出線附加賽，卻要硬撼拜仁或皇馬其中一隊。（路透社）

晉身附加賽球隊（第9-24名球隊）：

阿特蘭大、多蒙特、皇家馬德里、拜仁慕尼黑、AC米蘭、PSV燕豪芬、巴黎聖日耳門、賓菲加、摩納哥、比斯特、菲燕諾、祖雲達斯、些路迪、曼城、士砵亭、布魯日

已出局球隊：（第25-36名球隊）：

薩格勒布戴拿模、史特加、薩克達、博洛尼亞、布拉格斯巴達、RB萊比錫、基羅納、貝爾格萊德紅星、格拉茲、薩爾斯堡紅牛、施洛雲、年青人

曼城驚險獲得歐聯附加賽資格，哥迪奧拿賽後如釋重負。（路透社）

曼城附加賽皇馬拜仁二選一

第9至16位晉級附加賽球隊獲種子排名，曼城由於只以第22位出線，因此失去種子資格，更壞的消息是，抽籤前已知主客制兩輪附加賽的對手，篤定是皇家馬德里或拜仁慕尼黑兩大強隊之一，無論抽到皇馬或拜仁都肯定是附加賽之中最矚目的一場硬仗。

兩輪附加賽將於2月11日至12日、及18至19日上演，勝方將可晉級16強。

阿仙奴以第三名出線，16強抽籤卻無大著數。（路透社）

利物浦首名晉級的著數

利物浦、巴塞隆拿分別以首、次名出線，著數就是決賽前這兩大強隊不會相遇。利物浦和巴塞的16強潛在對手會是摩納哥、比斯特、巴黎聖日耳門、賓菲加之間的其中一隊。

以第三位晉級的阿仙奴，潛在對手則為飛燕諾、祖雲達斯、AC米蘭或PSV燕豪芬，不算易踢。第8位出線的阿士東維拉，則將遇上士砵亭、布魯日、阿特蘭大或多蒙特。

16強主客兩輪賽事會在3月4至5日、11至12日上演。16強、8強及4強抽籤會在2月21日進行。

歐聯2024/25｜8輪賽程表/積分榜一覽　利物浦首名出線｜持續更新歐聯(歐冠)｜2024/25新賽制一文睇清 36強「瑞士式聯賽」如何運作歐聯︱領維拉重返歐戰的奇男子　艾馬利率隊輕取年青人獲譽天才歐聯｜安迪歷破皇馬最年輕歐聯入球紀錄　從小立志助家人脫離貧窮歐聯｜阿仙奴迎戰PSG　兩軍主帥憶往事　阿迪達：曾跟細哨是室友歐聯｜維拉複製42年前戰果挫拜仁　主帥艾馬利：以八強為目標歐聯人物誌｜維拉奇兵妙射奠勝　哥倫比亞新星變後備殺手閃亮英超歐聯︱第四檔次維拉三連勝零失球列榜首　艾馬利：別開心太早歐聯｜勤勉老將華斯基斯領皇馬大破多蒙特　眾星背後的低調英雄歐聯｜利物浦大勝利華古遜迪亞斯帽子戲法　史諾神調動棋高一着歐聯｜利物浦小勝萊比錫三連捷　「史諾式贏波」與高普一大分野歐聯．人物誌｜基奧基尼斯領士砵亭大勝曼城　「人球」進化變神鋒歐聯︱利物浦15年來首勝皇馬　史諾半場訓話助紅軍破高普不勝魔咒歐聯｜曼城遭PSG連入四球反勝跌出晉級區　最後一輪非勝不可歐聯｜曼城PSG同處出局邊緣　哥帥安歷基「難兄難弟」搶分爭晉級
足球
歐聯
曼城
利物浦（Liverpool）
阿仙奴
皇馬（Real Madrid）
英超（Premier League ）