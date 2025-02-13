歐聯附加賽首回合｜拜仁作客2：1勝些路迪 奧利斯及哈利卡尼建功
撰文：蕭通
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歐聯進入附加賽階段，兩回合勝出者可躋身16強。周三（2月12日）繼續舉行首回合賽事，拜仁作客以2：1勝些路迪 。
在上半場1分鐘，Nicolas Kuhn為些路迪先開紀錄，但隨後被VAR裁定無效。至45分鐘，米高奧利斯（Michael Olise）在烏柏美加奴（Dayot Upamecano）助攻下建功，拜仁半場領先1：0 。
下半場，哈利卡尼（Harry Kane）接應甘美治（Joshua Kimmich）傳球破網，擴大領先優勢。些路迪於79分鐘入球破蛋，但未能改變敗局。
次回合賽事將於2月18日舉行。
同日歐聯賽事結果
布魯日 ２：１阿特蘭大
摩洛哥 ０：1 賓菲加
些路迪 １：２拜仁慕尼黑
飛燕諾 １：０ AC米蘭
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