歐聯附加賽首回合｜拜仁作客2：1勝些路迪　奧利斯及哈利卡尼建功

歐聯進入附加賽階段，兩回合勝出者可躋身16強。周三（2月12日）繼續舉行首回合賽事，拜仁作客以2：1勝些路迪 。



圖為2025年2月12日，歐聯附加賽首回合賽事，Nicolas Kuhn為些路迪先開紀錄，但隨後被VAR裁定無效。（Getty Images）

在上半場1分鐘，Nicolas Kuhn為些路迪先開紀錄，但隨後被VAR裁定無效。至45分鐘，米高奧利斯（Michael Olise）在烏柏美加奴（Dayot Upamecano）助攻下建功，拜仁半場領先1：0 。

圖為2025年2月12日，歐聯附加賽首回合賽事，奧利斯（Michael Olise）為拜仁取得入球 。（Getty Images）

下半場，哈利卡尼（Harry Kane）接應甘美治（Joshua Kimmich）傳球破網，擴大領先優勢。些路迪於79分鐘入球破蛋，但未能改變敗局。

次回合賽事將於2月18日舉行。

同日歐聯賽事結果

布魯日 ２：１阿特蘭大

摩洛哥 ０：1 賓菲加

些路迪 １：２拜仁慕尼黑

飛燕諾 １：０ AC米蘭