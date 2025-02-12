歐聯附加賽︱雲尼斯奧斯領皇馬反勝曼城　末段兩助攻回應全場挑釁

歐聯聯賽階段結束，皇家馬德里在附加賽首回合作客以3：2反勝曼城。焦點球星雲尼斯奧斯（Vinicius Junior／又譯：雲尼修斯、雲尼素斯）在伊蒂哈德球場頻受「藍月亮」球迷嘲笑，他在完場前把握對手後防失誤，以助攻絕殺曼城一吐烏氣。



主場作戰的曼城球迷，以巨型海報暗諷雲尼斯奧斯未能獲得金球獎。（路透社）

曼城球迷以巨型海報嘲雲尼斯奧斯

今次在附加賽狹路相逢，已是曼城與皇家馬德里連續4屆在歐聯相遇，也是兩隊近6季裏，第5次在淘汰賽階段交手。主場作戰下，曼城球迷今仗便為對手送上一份甚有心思的

「大禮」。

2024年10月尾揭曉的金球獎，皇馬左翼雲尼斯奧斯大熱倒灶，並由曼城中場大將洛迪奪得，最終皇馬全隊缺席抗議，雲尼斯奧斯也多次抱怨不被尊重，引起不少爭議。今場曼城球迷便拉起巨型海報，上面印有洛迪親吻金球獎的照片，旁邊為著名樂隊Oasis的歌名《Stop Crying Your Heart Out》，暗諷雲尼斯奧斯別再訴苦。

因傷未能上陣的洛迪今場也在場邊觀戰，他看到此海報時滿臉笑容地拿出電話拍照。

雲尼斯奧斯末段兩助攻領皇馬絕殺反勝

除洛迪與雲尼斯奧斯外，艾寧夏蘭特與麥巴比兩大前鋒相遇也是球迷話題，前者在19分鐘先拔頭籌，助曼城半場領先1：０。換邊後，麥巴比在60分鐘接應施巴路斯（Dani Ceballos）傳球為皇馬追和。

80分鐘，夏蘭特操刀12碼中鵠助曼城再度領先，6分鐘後雲尼斯奧斯殺入禁區起腳被擋出，由巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）補射追和至2：2。補時2分鐘，雲尼斯奧斯突破曼城防線，助攻予祖迪比寧咸射入空門，以3：2絕殺曼城。

雲尼斯奧斯賽後獲選最佳球員。（Getty Images）

「挑釁令我更有動力」

今仗送出5次關鍵傳送、末段兩記助攻領皇馬反勝曼城的雲尼斯奧斯，賽後獲選全場最佳球員，他表示有看到該巨型海報：「每當對方球迷有類似舉動時，便會讓我更有動力去踢出表現，今場我便做到了。」

他在比賽中也被曼城球迷高唱「你的金球獎在哪裏」嘲笑，雲尼斯奧斯選擇用手指向球衣的歐聯金章反擊，甚有早前夏蘭特回敬阿仙奴球迷挑釁的意味。

雲尼斯奧斯以表現回擊曼城球迷嘲笑。（路透社）

皇馬主帥安察洛堤也表示，雲尼斯奧斯過去面對類似嘲笑時，會得到額外動力。他稱讚球隊在落後下反勝，但不認為能輕易晉級：「這場勝仗對我們而言，其實是導致掉以輕心的陷阱。我們手握優勢，但還有第二回合。曼城進攻表現很好，為我們帶來不少麻煩，我們要為下場作充分準備。」