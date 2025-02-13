亞冬運｜中國奪32金平賽事紀錄　總獎牌創新高18年後再成大贏家

在哈爾濱舉辦的2025年亞洲冬季運動會（簡稱亞冬運或亞冬會）將在14日（周五）閉幕，目前中國隊以32金、26銀及23銅成績在獎牌榜遙遙領先，已篤定繼2007年後再次成亞冬運獲得最多金牌的國家。



中國主場出戰創獎牌新紀錄

中國剛在女子冬季兩項擊敗韓國奪金，拿到今屆賽事第32面金牌，追平哈薩克在2011亞冬運時創下的最高金牌紀錄。當屆賽事共設11大項69小項，今屆則為11大項64小項。

此外目前中國累積81面的總獎牌數目，也是史上最多一次，舊紀錄由日本在2003年創下，當年他們贏得76面獎牌。

短道速滑選手林孝埈，在男子500米短道速滑代表中國奪金。（新華社）

由韓國入籍中國的短道速滑選手林孝埈，是今屆亞冬運備受關注運動員之一。他在2000米混合接力A組決賽擔任最後一棒，卻失誤導致中國由第一變第四；1500米項目也奪亞未能摘金，不過最後在500米賽事反勝封王，賽後更激動淚灑賽場。

今屆亞冬運將在14日閉幕，同日將決出備受注目的男、女子冰球及冰壺決賽，中國除男子冰球外，其餘幾項還未被淘汰，仍有望打破亞冬運金牌紀錄。

中國今屆稱霸不少項目，例如滑雪登山混合接力、自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪女子坡面障礙技巧都包辦前三名。

中國在滑雪登山混合接力項目包辦金銀銅。（新華社）

香港男子冰壺隊在B組5戰4勝晉級，13日（周四）下午會與哈薩克爭入4強。