亞冬運︱陳映竹奪中華台北歷來首面獎牌　兩年前毅然轉項改寫歷史

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱上演，中國選手豪取獎牌，以至冰球港隊遭土庫曼球員毆打成為焦點，較少人留意到未太關注冬季運動的台灣，贏得參賽以來首面獎牌。

獲得女子短道速滑100米銅牌的陳映竹，更是從滾軸溜冰轉項只得兩年，便改寫中華台北體育界歷史。



陳映竹奪中華台北亞冬運歷來首面獎牌。（中華奧會）

陳映竹獲中華台北史上首面亞冬運獎牌

中華台北由1990年第二屆亞冬運賽事起參賽，可是今屆之前都只是「志在參與」，未有運動員能踏上頒獎台。今屆代表團派出歷來最龐大的38男、29女共67位選手，出戰冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰（速度、短道速滑、花式溜冰）及滑雪（阿爾卑斯式、越野）5大運動項目。

速度滑冰向來是中國和韓國的強項，今次的女子100米短道速滑賽事，便由韓國選手李娜賢和金旼善包攬金、銀牌，以10.51秒衝線的陳映竹緊隨二人之後，為中華台北獲得一面歷史性銅牌。短道速滑成績往往極接近，兩位韓國選手成績分別為10.501秒、10.505秒，換言之陳映竹與金牌只差千分之九秒。

陳映竹在人生低潮轉項，反成登上歷史舞台契機。（資料圖片／Getty Images）

力壓3位中國選手踏上頒獎台

主辦賽事的中國隊有4位選手晉身賽事，田芮寧成績10.52秒，王婧紫仟10.57秒，于詩惠10.70秒分別獲第四至六名，徐萌以10.82秒獲第11。香港也有運動員出戰這項賽事，年輕選手羅靖淳以12.56秒獲第17名。

這面銅牌得來不易，台灣不擅長冬季運動，但在與速度滑冰有不少雷同之處的滾軸溜冰，水平相當高，29歲的陳映竹是箇中高手，曾六奪滾軸溜冰世錦賽獎牌，並在2017年台北世大運個人獨取2金1銀。然而項目競爭激烈，兩年前本地選拔賽失利下，無緣出戰2023年9月舉行的杭州亞運，重新思考後調整人生目標，當中一大因素是她渴望出戰奧運，而滾軸溜冰並非奧運項目，速度滑冰則是冬奧主項之一，遂由陸上轉往冰上戰場。

陳映竹兩年前轉戰冰場，首戰亞冬運已獲佳績。（中華奧會）

無緣亞運人生低潮反成新出路

滾軸溜冰與速度滑冰看來相似，陳映竹說兩者在技術層面其實並不相同，關鍵是如何掌握，並訴說剛開始轉項時也遭遇過成績停滯不前的低潮，比賽連番失意後她改變心態，平常心作戰之下反獲佳績。今次賽事她賽前定下「把自己做到最好」、「比賽狀況瞬息萬變，把自己能做好的做最好，挑戰自己」兩大目標。

陳映竹兩年前毅然放下滾軸溜冰賽場一切榮譽，在冰場上重新出發，已是難得；她在低潮中勇敢面對逆境，成績不如意時未有鑽牛角尖，而是轉念自行調節心理狀況，就是這種世界級的強大心態，造就她首戰亞冬運即勇奪銅牌，兼為台灣體育界寫下歷史新一頁。

陳映竹曾在滾軸溜冰舞台屢次獲得大賽獎牌。（資料圖片／Getty Images）

她之後在女子500米賽事以38.88秒獲得第五名，韓國選手金旼善、李娜賢又包辦金、銀牌，不過今次名次調轉，中國的田芮寧、王婧紫仟分列第三、四位，港將羅靖淳列第19位，成績46.87秒刷新香港紀錄。陳映竹還會出戰1000米賽事，再爭獎牌。

陳映竹接受台灣中央社訪問時稱，這面獎牌對她個人是很大的鼓舞，代表她可以勇敢追夢，也證明當初轉項的決定是正確的。