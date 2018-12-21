【英聯賽盃】阿仙奴發聲明譴責擲水樽球迷　普捷天奴大讚阿里成熟

阿仙奴與熱刺兩支倫敦傳統宿敵，近期兩度交手，但場內亦有球迷向球場投擲物品。上次在英超上演「北倫敦打吡」時，奧巴美揚入球後，亦有熱刺球迷向他丟蕉皮。 兩軍在周中的聯賽盃交手時，迪利阿里受現場球迷的水樽攻擊。阿仙奴會方在事件後發聲明，向迪利阿里道歉，並將事件交由警方調查。

阿仙奴與熱刺在聯賽盃8強中狹路相逢，結果熱刺作客兩球淨勝阿仙奴，晉級4強。迪利阿里在該仗亦攻入一個入球，成為球隊的贏波功臣。一向充滿火藥味的「北倫敦打吡」，今仗卻再度在酋長球場發生不愉快事件，再有球迷向球場投擲物品。有場邊球迷向在邊線外的迪利阿里掟水樽，擊中阿里的頭部。

迪利阿里在界外被水樽擊中，一眾熱刺及阿仙奴球員亦上前提醒他冷靜，幸阿里表現相當成熟，未有釀成更多的混亂。（Getty Images）

迪利阿里攻入熱刺的第二個入球，助球隊奠定勝局。（Getty Images）

阿仙奴會方在事件發生後，立即翻查閉路電視錄像，希望找出肇事者。阿仙奴亦就事件發出聲明，譴責球迷的行為不當，他們將不會對在球場內的歧視及暴力容忍。另外，阿仙奴方面亦有向迪利阿里道歉，並與警方聯絡，希望找出肇事者，將該球迷繩之於法。

Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5 — FootballJOE (@FootballJOE) December 19, 2018

迪利阿里被水樽掟中後，雖然面露不悅，但未有更多過激行為。熱刺主帥普捷天奴出席英超賽前記者會時，被問及今次事件，他大讚迪利阿里受襲後的反應，「迪利阿里的行徑值得嘉許，他在受襲後未有因此而大發雷霆，這是十分成熟的表現。我認為阿仙奴要感到慶幸，迪利阿里的反應未有釀成其他混亂。」

阿仙奴會方發聲明，公開譴責肇事球迷，重申並不容許球場暴力發生。（Twitter截圖）