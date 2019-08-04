【新界行山路線】嘉道理農場起步上南北大刀屻　落山近粉嶺港鐵站

大刀屻，即南大刀屻，又名尖山峒，位處林村郊野公園，主峰標高566米，副峰作大頭羊，今名北大刀屻，高480米。 主峰脊瘦稜窄，頗有天險味道；相對而言，副峰則顯得平平無奇。與大帽山相夾形成林村谷，大刀屻亦擁多條中小型季節性澗道，卻非名澗。 大刀屻本身是一座獨立山，與相鄰同為獨立山的圭角山（或作掛角山、桂角山，官名雞公嶺）相映成趣。主峰山頂無樹所阻，盡覽錦田平原。

南北大刀屻（刹那提供）

路線︰嘉道理農場正門→南大刀屻→北大刀屻→箕勒仔→蝴蝶山→粉嶺 注︰「大刀屻」應作「大刀岃」；常有人稱「大刀岃」為「大羊頭」，原來屬錯上錯。大刀岃原名「剃刀岃」，英人繪圖以客家口音記下「Tai To Yan」，後人憑音翻譯，除「大刀岃」外有「大頭羊」；未知幾時，「大頭羊」變「大羊頭」，更穿鑿附會指山形似羊頭云云，實令人啼笑皆非！

對上一次踏足大刀屻，竟是十數年前，首次攜同家人上山。說起來山齡已有十年多，能保持幾乎每周上山最少一次，實屬萬幸。

由初踏山徑，至遠航荒島，到逆流溯澗，歷海外長征，當年資訊缺乏，極富探索氣氛，每次行程都極其珍貴；今日訊息泛濫且單一，追熱潮者蝗蟲式蜂擁名氣被誇大之山嶺，造成生態災難，還反過來說推廣山野攝影、提倡保育愛自然，實在可笑。

十數年之變，此地最明顯是寂寂無名的菜園村，變成人所共知卻不在存在，旁邊卻多了一個象徵淪陷的無底工程。

眾人相聚於上村吃早餐，然後步往嘉道理農場正門對面啟步。大刀屻是一條有清晰指示的山徑，只要不走小徑，手持地政署出版的紙本郊遊地圖，絕不可能迷路。

初段是一條漸升的樓級，始見開揚之時，嘉道理農場身處的觀音山已映入眼簾。是日潮濕，觀音山後的雲霧將大帽山遮蓋，令其身影更加突出。

剛好三個禮拜前登觀音山，今再望其山，叫人津津樂道。眼前南大刀屻的稜線初現，不難看見其取名「刀屻」之意。踏至高點，路寬半米，兩旁皆為直崖，此為「最險」之地，部份位置設有欄杆，作為休閒山徑，人工設施恰如其分。

越過山頂的亂石堆，稜線漸寬，眼前的寬圓山頭就是大刀屻頂。右方山脊有一塊人面石，陰沉看着林村谷。再前行不久，便來到大刀屻之巔。

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接着前往北大刀屻的路頗為沉悶，多在林中上上落落，景觀欠奉。快步前往，來到北大刀屻的測量墩，可選擇前往和合石或粉嶺火車站落山，前者較短，後者則交通較為方便。

往火車站方向不遠處有數個疑似軍時用途的廢棄建築︰機槍堡及掩體。隨後轉往箕勒仔，山徑變成用石屎倒成的梯級，叫人走得相當痛苦；周遭被晨運人士長期佔用，擺放極多的神像和私下霸佔兼圍封的非法田地。沿一直都是石屎路的蝴蝶山徑落山，最終來到粉嶺火車站旁的蓬瀛仙館，結束半日閒遊。

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