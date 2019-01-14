【01球評】普巴天使定魔鬼？　球員與領隊之間的權力結構轉變

摩連奴被炒，普巴隨即連續5仗大爆發，蘇斯克查被歌頌。曼聯球迷終可以講句：熟悉的紅魔鬼回來了。 當諸事不順，有人說：費Sir一早看通所以賣走普巴、「正一敗家仔」。現在同一班人也許會話：摩連奴戰術問題、蘇B釋放普巴云云。 成也普巴，敗也普巴，放在11+7人團體運動，看來有點不可思議，卻也是足球壇內的新常態，正如阿仙奴前主帥雲格所言：現在時代已不同了。

曼聯球迷無一不懷念傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）的光輝年代，就從那時候作為起步點吧。

足球界從來以成績論英雄，費Sir在隊中無上權威由此建立，他的「超級風筒」威力強大，即使是堅尼、簡東拿等性格巨星，全部在他治下竟可熨貼無比，曾站在全球商業價值頂端的碧咸，甚至被氣炸了肺的爵士「飛砵」弄傷眼角，未幾即被賣到皇家馬德里。由始至終，碧咸沒有投訴半句，即使私下互動較「七小福」其餘眾星為少，至今依然不時在傳媒面前感謝恩師。

曼聯傳奇領隊費格遜出名嚴格，但簡東拿（圖）、堅尼等桀驁不馴的球星一樣為他賣命。（Getty Images）

C朗拿度即使不喜歡摩連奴戰術保守，始終跟足教練指示，非常敬業。（Getty Images）

摩帥與C朗

再看摩連奴在皇馬、車路士和曼聯三度直接、間接被球員弄走，皇馬更衣室向來強大，摩連奴挑戰卡斯拿斯為首的西班牙幫固然不明智，關鍵還是他跟陣中王牌C朗拿度的關係轉變。

C朗坦白說明不喜歡摩帥的戰術，但他願以球會利益行先。2011/12球季打破巴塞壟斷西甲奪冠，兩人有過一段好日子，直到翌季西班牙盃八強對華倫西亞首回合，銀河艦隊贏2：0，摩連奴埋怨C朗不回防。西班牙足球記者Guillem Balague為C朗撰寫的自傳爆料，C朗當時曾說：「在我為你所做一切之後，你現在這樣對我？你竟敢這樣跟我說話？」

C朗的專業素養毋庸置疑，即使心有不滿，場上表現依然無懈可擊，至多入球不慶祝，自傳在2015年11月出版，摩連奴已離任多時。

夏薩特球技精堪，令他開心是每名車路士領隊必須做到的事。（Getty Images）

「球霸」夏薩特

重返史丹福橋，摩連奴的敗筆在於先羞辱、後辭退軍醫Eva Carneiro。她深受夏薩特為首一班車路士球星愛戴，Eva正因治理「夏世三」被摩帥罵，他英雄感上身為伊人挺身而出，不惜與摩帥撕破臉。結果這支2014/15英超聯賽冠軍翌季跌落護級區，摩連奴再次被辭退。該年車路士以第十名完成賽事，之後一季基本班底再贏冠軍。

夏薩特球技出眾，但他近季的表現同時令他得到「球霸」之名。他是隊中入球和助攻王，尤其在林柏特、泰利兩位大哥，以及杜奧巴、施治等功臣相繼離隊，球場內外他均是車路士唯一絕對重心，跟他鬧不和的摩連奴、干地先後「執包袱」。

當球霸也要有本錢，opta數據統計，2018年夏薩特在英超創造出101個入球機會，遠遠拋離第二位的基斯甸艾歷臣23次，亦高居英超球員權力榜首。

未能處理好跟普巴的關係，是摩連奴在曼聯任內一大敗筆。（Getty Images）

有你無我

挾世界盃冠軍歸隊，普巴跟摩連奴的關係隨球會戰績不佳「入雪櫃」。普巴公開數說摩帥戰術保守，摩連奴又公然對普巴「搣柴」，禠奪他副隊長資格，兩人在卡靈頓被拍下怒目對恃一幕。普巴表現每況愈下，被貶落後備，兩大性格巨星走至「有你無我」境地。

作客晏菲路一仗，當曼聯落後至1：3，鏡頭轉向後備席上的普巴一臉不以為然，幸災樂禍溢於言表。兩日後摩連奴便離開奧脫福。

蘇斯克查出任看守領隊後，普巴表現旋即全面復甦。（Getty Images）

普巴今季數據： 摩連奴領軍17場，3入球4助攻 蘇斯克查領軍5場，4入球4助攻

不專業的迷思

如果單看普巴數據，很易落入球員刻意趕走領隊、表現不專業的結論。這可以是一種看法，但從另一角度看，難道球員情緒管理不是領隊的責任嗎？球員覺得開心，自然容易踢出好表現，畢竟像C朗拿度無論心態如何也可以交足功課的球員，可說是萬中無一。

回看費爵爺帶領的團隊，怎樣看堅尼、簡東拿甚至雲尼斯達萊，也不會比夏薩特和普巴易管理吧？擅於恩威並施的費Sir，固然高明，然而摩連奴的困局，同時反映世代更迭帶來球員與領隊之間權力的微妙變化。

蘇斯克查受訪時表示，「普巴現在很快樂」。（Getty Images）

不幸的摩連奴

摩連奴的執教風格和理念，所有球迷也很清楚，急欲重拾昔日光輝的曼聯把他帶到奧脫福，某程度代表球會願以成績犧牲風格。畢竟對這家全球商業價值首屈一指的球會，成績不可太難看，否則當「老本」吃盡要翻身時更難，重返歐聯確保轉播收益亦相當重要。

葡萄牙人果然做到，帶隊第一季即贏歐霸冠軍，即使2017/18球季16強被擯出局，仍收獲3700萬英鎊。聯賽即使落後曼城19分之多屈居次席，英超賽會分派的收益高達1.5億英鎊，較曼城更多。

戰績足以讓摩帥橫行更衣室？未必，至少在引入普巴一事，球會沒有理會他的反對聲音。（按：時序上摩連奴2016年5月加盟曼聯，普巴同年8月買入，此處純粹指出摩連奴未能阻止曼聯收購普巴，跟上文提及的歐霸戰績無關。）

8900萬英鎊買普巴，球會看中他的不止足球天賦，更重要是巨大商業潛力。看到C朗拿度的例子，便可知道摩連奴對「全民防守」執着到一個什麼程度，他自知普巴的防守紀律不佳，反對購買，商業奇才活禾特（Ed Woodward）為首一眾高層，自然另有盤算。

最多追隨者三大球會。

社交媒體釋放球星權力

普巴轉會費看似高昂，事實上曼聯在半年內已回本。過往球會品牌便是最大商業價值所在，即使強如碧咸，也只是球會之下的神兵利器。皆因球迷認識球隊的最大渠道，只有現場觀看或電視轉播的足球賽事。近年社交媒體大爆發，完全改變足球生態。

看幾個簡單數據已可說明一切。全球最多人在社交媒體追隨的球會，分別是皇馬和巴塞，曼聯排第三位，Facebook、Instagram、Twitter三大平台合共1.14億追隨者。單是C朗一人，追隨者已達3.47億，較以2億人排球會榜首的皇馬更高。

當社交媒體成為生活不可或缺一環，這堆數字代表個別球星的品牌價值已不遜甚至超越球會本身。

C朗拿度在三大社交媒體平台追隨者數目接近3.5億人，數字較各大球會本身更高。（Getty Images）

頂級球星追隨者。

普巴真正潛力

C朗、尼馬、美斯是社交媒體追隨者頭三位，C朗與美斯兩大球王均已連過三十，在新世代之中有最大影響力、商業價值潛力最高，競賽層面又適合曼聯的，除紅魔青訓出身的普巴之外還有誰？

於是乎，曼聯堅持買回普巴，在將帥二揀一的時候，被放棄的是摩連奴。與其簡單下定論說普巴是反骨仔、不專業，從整個球壇生態角度來想，倒不如承認費Sir、摩連奴為首的「大領隊」年代早已過去。