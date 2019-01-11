【英超】韋利安獲巴塞力斟　車路士堅持「要錢唔要人」

韋利安（Willian）加盟英超球會車路士來到第6個年頭，這位巴西翼鋒近日發佈個人傳記式紀錄片「Dream and Glories」。紀錄片首集已經上載，內容圍繞兒時足球回憶，訪問母會哥連泰斯的舊教練及韋利安的父親。球迷可以從紀錄片中，了解更多韋利安登陸歐洲賽場前的點滴。而西甲班霸巴塞隆拿今個轉會窗再度希望簽入韋利安，並希望以今季新加盟的馬爾甘（Malcom）作交換。

韋利安兒時生活只有足球，數到首集紀錄片上最有趣的回憶，莫過於他回憶起有一次「由朝踢到晚」後回家，睡醒後發現自己起不了床上學。韋利安母親叫他下床，但他連站起身都做不到，最後送到醫院後才發現已經「斷腳」。韋利安笑稱即使受重傷仍繼續踢足球，因為這是他最大的樂趣。

韋利安暫時為車路士上陣267場，攻入48球並有45次助攻。（Getty Images）

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他再透露小時侯自己家庭相當貧窮，要靠父母日以繼夜工作才可以維持生計，但韋利安經常在家中踢球，更會打爛窗戶，每一次都要母親用膠紙修補。回想起兒時苦中帶甜的生活，這名現役巴西國腳不禁會心微笑。

韋利安協助車路士奪得過兩屆英超冠軍。（Getty Images）

上年韋利安勇奪英超1月最佳金球。（Getty Images）

效力車路士長達六個球季，韋利安的藍軍生涯或許會在今月告終。繼上年夏季轉會窗出價求購後，巴塞隆拿冬季轉會窗再度表示對這名巴西翼鋒有興趣，有傳巴塞提出以馬爾甘加上2,000萬歐羅（約1億8,000萬港元）作報價，卻遭車路士以不欲接收馬爾甘而拒絕，相信巴塞日內將會提出第二次報價。

馬爾甘今季僅為巴塞上陣10場，僅得363分鐘。（Getty Images）

今季韋利安表現未如理想，英超上陣20場僅得2入球4助攻，加上近日英格蘭小將赫臣奧度爾（Callum Hudson-Odoi）極速上位，威脅到這名球隊老大哥的位置。車路士日前已宣佈從多蒙特簽入基斯甸普列錫（Christian Pulisic），雖然這名美國國腳今季完季後才加盟，但屆時藍軍翼鋒位置將出現人滿之患。

「Dream and Glories」紀錄片首集