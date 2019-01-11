【英超】蘇斯克查讚揚普捷天奴領軍能力　普巴勢復出撼熱刺

曼聯由蘇斯克查接任後，紅魔一洗頹風，在英超及足總盃連續5場連勝，而外界亦不時揣測蘇斯克查在來季會否「坐正」。 曼聯新主帥的另一位熱門人選，現任熱刺教頭普捷天奴，在今輪聯賽將與蘇斯克查碰頭。蘇斯克查在賽前記者會中，向普捷天奴「大笠高帽」，大讚他帶領熱刺取得佳績。

蘇斯克查麾下的曼聯挾5連勝之勢，在今輪英超聯賽作客硬撼熱刺。蘇斯克查接過帥印後，過去5仗亦未遇太大考驗，相信今仗迎戰熱刺，將成為蘇斯克查的首個挑戰。

曼聯最近在各大賽事5連勝，挾強勢作客鬥熱刺。（Getty Images）

蘇斯克查上任後，除了戰績不俗外，同時亦將普巴及盧卡古走出低如。曾經明言有意「坐正」的蘇斯克查，現時領軍的表現亦令外界推舉他，下季成為主帥。該名挪威主帥在出席賽前記者會時，他也大讚另一曼聯主帥熱門人選普捷天奴的執教能力，「普捷天奴在近數季執教熱刺時，亦顯出他優秀的領導能力，所以他盛傳成為新任曼聯主帥，亦絕對合理。」

盛傳下季接任曼聯主帥的「真命天子」普捷天奴，蘇斯克查亦盛讚他在帶領熱刺的表現出色。（Getty Images）

熱刺隊長哈利卡尼在今季繼續表現大勇，暫時於聯賽中攻入14球，在過去6仗皆有入球，蘇斯克查大讚該名英格蘭射手的觸覺敏銳，對己隊的後防大有影響，「哈利卡尼絕對是世界上數一數二的射手，他的射術了得，並不會錯失太多機會，我們必須要做好防務，一旦讓他有太多空位，後果將不堪設想。」

哈利卡尼近期狀態大勇，近6仗皆有進帳，絕對是曼聯的心腹大患。（Getty Images）

蘇斯克查鼓勵球員更多主動進攻，使他們在近5仗攻入16球，一改摩連奴執教時的作風。蘇斯克查清楚熱刺與過去數仗對手的實力有差距，所以他表示今仗並不能輕舉妄動，「熱刺是一支實力強頑的球隊，我們必須在作客交出上佳的發揮，才有望取得好成績。因為熱刺的攻力同樣強勁，我們未必有如此多機會進攻，所以我們要做好控球及看準時機進攻。」

蘇斯克查指熱刺是一隊強隊，並不能在進攻上過於急進。（Getty Images）

另外，曼聯中場大將保羅普巴在蘇斯克查上任後，在過去4仗聯賽皆有上陣，並貢獻4個入球及3個助攻，效率遠比之前高。普巴在足總盃一仗因輕傷而避戰，不過蘇斯克查表示普巴身體狀態尚可，亦準備好出賽，「普巴的傷患並未有太大問題，他亦有參與訓練，他應該在今仗會如常上陣。」曼聯的拜利停賽，盧祖仍未復出，熱刺的維頓漢、迪亞、迪比利已未知能否披甲。

蘇斯克查指普巴在最近亦有參與訓練，相信在今仗將如常披甲。（Getty Images）

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