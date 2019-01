【澳網青年賽】王康怡女雙拍韓新星輕鬆過關　吳奇龍男單力戰而敗

兩名香港球手出戰澳洲網球公開賽青年賽,吳奇龍在青年組男單首圈力戰2小時落敗,至於王康怡在女雙以首號種子身份過關。

17歲男將吳奇龍連續第二年參加澳網青年賽,去年男單雖未能突破外圍賽階段,但憑95的年終世界排名直接取得今屆主賽圈資格。他在青年組男單首圈力戰2小時3分鐘,以4︰6、6︰4及3︰6敗於越南球手Phuong Van Nguyen。收拾心情後,他明天將與土耳其的Bora Sengul在青年組男雙首圈面對澳洲組合。

吳奇龍明戰男雙

至於16歲女將王康怡以10號種子身分出戰澳網青年組女單,以4:6及3:6不敵英國球手Destinee Martins出局。今天她夥拍獲韓國網球編輯指「She will be the best of the Korean women」、韓國新星Sohyun Park,取得好開始。

首號種子的港/韓組合面對Amendola/Karadava,第一個接發球局已破發,一度帶開4︰1。對手及後發力,在王康怡發球局追成3︰4,再保住發球局追平4︰4。王康怡與隊友關鍵時刻先以LOVE Game再超前5︰4,再以6︰4贏得第一盤。

吳奇龍今年首次參戰澳網單打主賽圈。(香港網球總會提供)

吳奇龍男單首圈與對手打足3盤後落敗。(香港網球總會提供)

吳奇龍在澳網青年組男單首圈止步。(資料圖片/袁志浩攝)

次盤王康怡與韓國隊友由頭帶到尾,第二局破發後一路領前,即使被追成1︰2,她們冷靜地連取3局拋離至5︰1。王康怡SERVING FOR MATCH下,把握對手在一局內3次打失,以6︰1再下一城晉級。王康怡與隊友打入青年組女雙16強,將與法國/意大利組合或俄羅斯/意大利組合爭入8強。

港韓致勝球遠勝

港韓組合的發球局遠不及對手,平均第一發球時速為119公里,比對手慢11公里,至於第二發球時速為110公里,亦較對手慢3公里。賽事分野是港韓組合致勝分達23球,遠高於意/格組合的8球,而且破發比率為75%,比對手的38%,可見心理質素同樣優勝。

前一天單打出局後對自己發揮感失望的王康怡,今場雙打過關後表示:「今天在網前取得很多分,發揮不俗。」

王康怡(右)與韓國隊友全場佔盡優勢,打入16強。(Getty Images)

王康怡不時在網前得分。(香港網球總會提供)