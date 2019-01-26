【高級組銀牌】李志堅質疑球證執法尺度　朱志光：我很少批評球證

傑志捧走高級組銀牌冠軍，主教練朱志光透露賽前更衣室一席話激起球隊鬥心；更看好21歲小將羅梓駿未來接班，承諾給予更多上陣機會。 至於落敗的大埔主帥李志堅則質疑球證尺度未必一致，但就讚揚雙方球員均出盡全力應戰，表現值得鼓勵。 攝影：羅君豪

傑志與和富大埔一年內4度於決賽碰頭，大埔今仗誓要報此前三敗之仇，今仗尾段於落後一球下狂攻「藍鳥」，補時那7分鐘對傑志後防來說特別漫長，不過最終全隊築起血肉長城，緊守至最後一刻，成功保住勝果，贏得銀牌錦標。傑志主教練朱志光透露，賽前早已勸導球員，要切記不可鬆懈：「世界上沒有容易的決賽，在更衣室內我告訴球員，對方這仗必定加倍鬥心，但我們甚麼也可以輸，惟獨鬥志一定不能輸。補時階段看見一班球員的努力，感覺很滿足，過程有瑕疵，但對結果相當滿意。」

羅梓駿今仗負責看管大埔射手伊高沙托尼，表現雖未仍有進步空間，但朱志光指此子未來會獲更多出場機會，逐步接班。（羅君豪攝）

傑志3︰2大埔圖輯（按圖放大）

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羅梓駿有望接班：經驗有助投入比賽

上半季「藍鳥」受傷兵困擾而令開季不順，朱志光坦言冠軍令球隊壓力大減，同時對亞洲及本地賽雙線發展增添信心。他並指球隊在新舊交接階段，今仗正選出任右後衛的羅梓駿未來會獲得更多機會，希望可接班成為下一代的傑志球員。21歲的羅梓駿首次出席銀牌決賽，負責看管對方王牌伊高沙托尼，他認為最重要是吸收經驗，「有了省港盃的經歷，賽前不太緊張，但早已預計自己會較吃力，只想盡量做好防守工作。雖然贏得冠軍，但感覺細節上有不足，在自己的位置失掉兩球。希望有了這種經驗，知道以後如何投入及專注比賽，在聯賽及足總盃繼續爭取正選，拿下更多錦標。」

球證陸建燊今仗先後向大埔3位球員李家豪、勞高及杜度出示黃牌，加上大埔兩度因死球而失守，主教練李志堅認為執法尺度不一致。（羅君豪攝）

李志堅指球證執法尺度不一 朱志光：我輸了很少批評球證

和富大埔今場表現絕不遜色，惟最終未能追平，賽後一眾球員都難掩失落，主帥李志堅認為球員已盡全力，「比賽不是盡了力便會贏，對方可以更盡力，加上自己難失機會，相反對方卻把握到。」李志堅賽後特意召集一眾球員講話，他指球員表現值得鼓勵，「接下來還有很遠的路，很有多重要的比賽，希望球員不要洩氣，怎樣說亦叫拿了個亞軍，惟有再努力，下次必定要贏。」

李志堅賽後向召集球員鼓勵士氣，他揚言球隊未來仍有漫漫長路，無需因一個亞軍而氣餒。（袁志浩攝）

不過，李志堅認為球證部份判決值得商榷，「覺得傑志得到的死球，我們得不到，我的睇法可能是錯，但我印象中傑志今仗一個黃牌亦沒有，是否有一些相同情況，（球證）判決不一致？」對於同樣問題，朱志光則稱因身份尷尬而避談，「球證是比賽一部份，贏了我不會覺得有著數，輸了亦從來很少批評球證。」

至於上半場一次碰撞中被對手用手指戳到眼睛的林恩許，眼球內出血令視力漸變模糊，比賽離場後送院接受檢驗。經醫生檢查後， 傷勢未及要害，無需縫針，但約需休息約一周。

傑志的林恩許因眼部受傷被換走，檢查後無大礙料休息一周。（傑志提供）