【高級組銀牌】費蘭度代任隊長當選MVP　「每步皆為黃洋而跑」

傑志於高級組銀牌決賽擊敗和富大埔奪冠，有1球進帳的費蘭度賽後當選最佳球員，這名翼鋒今仗代替中場黃洋穿起隊長臂章，但他反稱熱愛責任愈大的感覺，如「大哥」般幫助每一位隊友。 攝影︰羅君豪

傑志事隔一年後高舉高級組銀牌錦標，費蘭度亦繼2016/2017球季後第二度當選賽事最佳球員，這位翼鋒今仗先在上半場直射罰球入網，下半場再令對手射入烏龍球，「能夠再次成為MVP很美好，但我落場不是為這獎項而奮鬥，而是為了幫助隊友，球隊的勝利更重要，MVP只是個意外收穫。」

費蘭度先在上半場直射罰球入網，下半場再令對手射入烏龍球。（羅君豪攝）

高級組銀牌決賽，傑志以3︰2勝大埔（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

接隊長臂章領軍出戰 費蘭度：每一步皆為黃洋而跑

傑志陣中「大哥」黃洋因傷而未克出戰，只能於觀眾席上為球隊打氣，今仗「藍鳥」由費蘭度戴起隊長臂章，這巴西外援搏足90分鐘，最終助球隊取勝而回，頒獎禮前卻將隊長臂章交回黃洋手上，並齊齊站上頒獎台最高點，聯手高舉銀牌冠軍。費蘭度坦言黃洋缺陣令全隊更落力：「黃洋不在場上，自己當隊長的確責任更大，但我喜歡這樣，我接受了這項挑戰。黃洋總是幫隊友很多，所以這仗輪到我們回報他，每一步都是為他而跑，很高興結果可以拿到冠軍。」

外界質疑「藍鳥」爭標能力，費蘭度豪言冠軍是最好的證明。（羅君豪攝）

對比起上次奪得銀牌冠軍時的球員名單，傑志人腳變動甚大，季前艾力士、辛祖等主力他投，隊長人選亦由盧均宜轉為自己，開季表現未如理想，引來外界質疑「藍鳥」爭標能力，費蘭度豪言冠軍是最好的證明，「有人說傑志實力不如以往，但全隊都很團結，輸一起輸，贏一起贏，冠軍告訴球員努力不放棄總有回報，告訴外界傑志才是最好的球隊！」

傑志以3︰2勝傑志，費蘭度指銀牌冠軍「告訴球員努力不放棄總有回報」。（羅君豪攝）

首戰決賽即開齋 馬特史密夫：教練團的功勞

「藍鳥」今仗另一位亮眼外援非馬特史密夫莫屬，這位澳洲中堅加盟至今僅上陣兩仗，首戰本地賽事決賽即轟入一球，再助球隊捧盃，可謂十分「好腳頭」，這位後衛賽後亦笑言自己有點運，但就指教練團功勞一樣大，「加盟傑志前就知道這裏有成功的教練，建立一套很高的標準，這一星期我們一直為死球而練習，教練團告訴我球的落點會在那裏，結果我站在對的位置取得入球。」馬特史密夫表示縱使對奪冠感高興，惟慶祝時間只限今晚，明日便會專注訓練，為下周二（29日）菁英盃迎戰香港飛馬一役備戰。