【單車・世界盃】李慧詩李海恩晉級　張敬樂梁峻榮今晚登場

世界盃場地單車賽今日（27日）煞科，昨日奪得女子爭先賽金牌的「牛下女車神」李慧詩，與師妹李海恩再次出擊爭取競輪賽獎牌，兩名港將早上在第一圈賽事交出優秀演出，雙雙以小組第一名，直入下午的第二圈。

競輪賽第一圈，李慧詩在第一組出賽，抽得排第6位隨電動車出發的Sarah，在電動車離開賽道後未有急於進攻，伺機而動，到餘一圈半時，才開始加速超越其餘各個車手，最後亦在未有太大壓力下，以小組第1名晉級下午的第二圈；至於另一港將李海恩在第3組出擊，剛出發就出現小插曲，同組的加拿大車手艾美莉亞禾殊出發時犯規，終被取消資格，比賽重新開始後，抽中第一名出發的Jessica在餘一圈半時發力突圍，同樣以小組首名打入第二圈。第二圈賽事，李慧詩與老對手鍾天使及小林優香同組，李海恩則與去年世界錦標賽競輪賽冠軍、比利時的迪格蘭迪妮，及立陶宛老將古碧姬蒂同組。若能以小組前3名完賽，便可進入獎牌戰，否則只能參加7至12名名次賽。

第一組出賽的李慧詩（中），以小組第1名晉級競輪賽次圈。（盧翊銘攝）

昨日在主場奪得爭先賽金牌的李慧詩，今日轉戰競輪賽，獲大批車迷支持。（盧翊銘攝）

李海恩（左）於第3組出戰，同樣以小組首名晉身競輪賽次圈。（盧翊銘攝）

逄瑤全能賽捕捉賽奇襲失敗

緊接有另一香港隊女將逄瑤參戰女子全能賽，在第一項的7.5公里捕捉賽餘7圈時，逄瑤衝出進攻希望施以奇襲，一度帶出大半圈，但體力未能維持至完賽，在餘下一圈半時遭發動攻勢的主車群越過，只能以最後一名完賽；稍息一小時後，她再出戰全能賽第二項的7.5公里配速賽，以第17名完賽。男子爭先賽方面，港將羅子駿在資格賽（200米行進間計時）踩出10.282秒，未能晉級。

今日下午的賽事門票已全部售馨，意味最後一節的精彩賽事將在滿座的單車館中進行，除了李慧詩及李海恩參加的女子競輪賽第二圈及獎牌戰外，尚有逄瑤出戰全能賽餘下兩項－－淘汰賽及20公里記分賽，張敬樂及梁峻榮亦會合作參戰男子麥迪遜賽，同時楊倩玉將出戰女子10公里捕捉賽。