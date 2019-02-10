【西甲】武磊博12碼助愛斯賓奴反勝　主場球迷支持「感覺像在家」

衝出中超到歐洲落班的中國前鋒武磊，周六（2月9日）首次在愛斯賓奴主場披甲，下半場博得關鍵12碼，為球隊打下反勝基礎。「武球王」賽後表示，比賽時聽到場邊球迷高呼其名字，有家的感覺。

上仗對維拉利爾後備落場12分鐘的武磊，今仗首次有機會在主場出戰，繼續先列後備。不過，皮亞堤因傷退下火線，武磊上半場34分鐘就被派遣上陣，得到更多表現自己的機會。

武磊勤於走動，為隊友們製造空間。（球會官網圖片）

博12碼打下反勝基礎

結果，武磊下半場中段博得12碼，保查艾利斯亞斯操刀射入，愛斯賓奴幾經辛苦扳成平手。入球後氣勢更盛的主隊，之後雖然曾「食詐糊」，但戰至補時5分鐘憑沙治戴達妙射得手，成功上演熱血反勝的劇本，取得2019年的第三場勝仗。

沙治戴達臨完場前妙射得手，助愛斯賓奴熱血反勝。（球會官網圖片）

武磊雖然沒有入球，但表現突出。（球會官網圖片）

感謝教練與隊友協助融入

成為球隊贏波功臣之一的「武球王」賽後表示：「非常開心，第一次在主場上陣，事前沒有想到能夠上陣這麼長的時間……整個主場的氛圍很好，我要感謝球迷，感謝教練和所有隊友的幫助，讓我更快融入。」

對球迷在比賽期間頻頻高呼其名字，他說：「更加讓我感覺像在家一樣……這麼多球迷支持我，非常感謝他們。」

武磊落場逾60分鐘，十分賣力。（球會官網圖片）

反勝英雄沙治戴達賽後也對這位新隊友表示欣賞：「球隊最初簽下武磊，我們都認為，來到一個完全不同的聯賽，他需要時間適應，但他很令人意外，很快適應一切，更為球隊作出貢獻。」

武磊為愛斯賓奴博得12碼，保查艾利斯亞斯操刀射入。（球會官網圖片）

有中國球迷特地入場支持武磊。（球會官網圖片）