【西甲】武磊成愛斯賓奴生招牌　處子戰4000萬人收看惹無限商機

武磊首次為愛斯賓奴披甲出戰僅有12分鐘，已經足夠轟動中國足壇，愛斯賓奴官方亦證實，觀看「武球王」處子戰的中國觀眾達到4000萬人，彰顯了巨大的影響力。對於愛斯賓奴而言，武磊已經漸漸成為球隊的招牌球員，甚至成為商業重點。

武磊周日為愛斯賓奴處子上陣僅12分鐘，但該場最終以2：2逼和維拉利爾的西甲比賽，在中國受關注程度可是另一個境界。愛斯賓奴球會表示，該場比賽在中國有4000萬人收看，但同一時間，在西班牙本土，收看該球賽人數僅得17.7萬。另據西班牙報章《馬卡報》指出，愛斯賓奴在季初至今全部17場聯賽，合共亦僅得逾700萬人收看，可見武磊為該會帶來中國市場的潛力，是前所未見的巨大。

愛斯賓奴會方以「武磊效應」來報道上場聯賽在中國有4000萬人收看。

自武磊加盟後，愛斯賓奴在中國受關注的程度大大提升。（愛斯賓奴Twitter）

除賽事直播收視外，愛斯賓奴球會的官方Twitter、Facebook及Instagram等社交平台帳號，在武磊加盟後，於中國國內的追隨者已增加逾50萬，反觀中國以外的追隨者增加數目僅逾2.05萬人。

另一方面，球衣銷量亦因武磊加盟而有所增長，在武磊加盟的48小時內，該會已售出逾2000件印有武磊名字的球衣。

愛斯賓奴球會官方社交網絡，目前亦以武磊為消息發佈的重點，在最新發放的訓練宣傳照，主題是「開心備戰」，主角正是武磊，官方給出的4張配圖，都是武磊訓練中的笑容。

愛斯賓奴本周西甲聯賽主場迎戰華歷簡奴，武磊再次進入大名單，但未知會否有機會上陣。（愛斯賓奴Twitter )

事實上，西甲一早已認定中國市場是未來重點發展和增長動力之一，近年已多次為遷就亞洲球迷，將開賽時間不斷改動。假如武磊登陸西甲後能為愛斯賓奴在商業上帶來正面影響，這200萬歐元轉會費可謂花得絕對划算。