【西班牙盃】巴塞主場大破西維爾晉4強　古天奴今季首次梅開二度

巴塞隆拿雖然在西班牙盃八強首回合兩球落後西維爾，但他們返回主場魯營球場戰次回合，再次於主場大破對手，兩回合計以6︰3晉級。 巴塞隆拿連續9季躋身西班牙盃4強階段，力爭西班牙盃五連霸。另外，貝迪斯在主場報捷，與巴塞攜手躋身西班牙盃4強階段。

巴塞隆拿在西班牙盃8強首回合作客西維爾，被沙拉比亞（Pablo Sarabia）及賓耶達的入球，兩球不敵對手。次回合賽事重返魯營球場，美斯﹑蘇亞雷斯﹑拿傑迪錫等主力球員亦悉數上陣，加上主場出擊更加「醒神」，上半場便在總比數追平。

古天奴分別在上半場攻入12碼及下半場頭槌得手，梅開二度。（路透社）

巴塞6︰1西維爾圖輯（按圖放大）

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美斯13分鐘在禁區外引來對手侵犯，博得12碼，由古天奴操刀主射入網，總比數追成1：2。隨後，西維爾同樣博得12碼但命途各異，班尼加（Éver Banega）主射宴客，被巴塞的施利臣撲出，錯過扳平的大好機會。31分鐘曾效力西維爾的拿傑迪錫，接應艾法美路（Arthur Melo）的直線，輕輕一篤改變方向，影響出迎的門將桑蘇利安奴（Juan Soriano），直入龍門，拉開至2：0。

西維爾的班尼加（10號）主射12碼被施利臣撲出，無法為球隊扳平。（路透社）

倒戈的拿傑迪錫攻入扳平一球後，拒絕為入球慶祝。（路透社）

西維爾在下半場初段施加壓力，惜能轉化為入球，反被巴塞在兩分鐘內連入兩球。古天奴在53分鐘接應蘇亞雷斯的傳中球，搶點頭槌頂入，今季首次梅開二度；1分鐘後，沙治羅拔圖禁區內右腳勁射破網，攻入今季首個入球，兩分鐘內為巴塞拉開4球領先優勢。

縱使西維爾的古靴美阿蘭拿（Guilherme Arana）在67分鐘撞射得手，仍無法平反敗局。蘇亞雷斯及美斯在比賽尾段各入一球，為球隊錦上添花。巴塞以6：1大破西維爾，兩回合計以6：3晉級，躋身西班牙盃4強。

西維爾在次回合大敗於巴塞腳下，一眾球員亦難掩失望。（路透社）

巴塞隆拿繼16強對基達菲首回合作客失利後，再一次在次回合於主場收復失地，打入4強，同樣是巴塞連續第9季殺入西班牙盃準決賽階段，力圖西班牙盃五連霸。

蘇亞雷斯及美斯在臨完場前各入一球，錦上添花，助球隊大勝晉級。（路透社）

另外，貝迪斯亦以3：1擊敗愛斯賓奴，合計以4：2順利晉級，繼2004/05球季奪冠後，首次打入4強階段。