【菁英盃】林樂勤20歲生日再轟世界波　夢想挫富力兩連勝

港足小將林樂勤省港盃首回合的世界波，不少球迷至今仍歷歷在目，今日（2月2日）於斧山道運動場舉行的菁英盃A組分組賽，這位夢想FC球員再建奇功，左腳再轟入一球美妙窩利，助球隊小勝富力R&F。 縱使近來數仗改踢左閘，但林樂勤以表現及入球證明，自己不會從此轉型，揚言自己骨子裏仍充滿進攻球員的基因。

港超「一哥」富力今仗起用多位年輕球員，3位小將麥富城、陳富海及曾通明皆擔正，正選名單中僅得林俊生、福保羅及基奧雲尼3位球員年齡超過30歲。夢想方面則盡遣4位外援，包括入選賀歲盃大軍名單的中場馬高斯，加上兩位常規正選的小將林樂勤及林衍廷，而新加盟的日本外援「高達」川瀨浩太則先列後備。

林衍廷上半場表現活躍，兩度埋門卻未能命中目標。（袁志浩攝）

林樂勤左腳窩利再建奇功 川瀨浩太後備登場險送禮

夢想乘去仗足總盃首圈淘汰東方龍獅之勢，上半場較為佔優，林衍廷先後兩度扣關，但無論禁區內巧妙轉身避開守衛後勁射，或離門約30碼放「冷箭」，皮球都越楣而過。

富力僅靠兩次死球取得埋門機會，不過均未能構成威脅，反被夢想於29分鐘先開紀錄，省港盃首回合時曾建奇功的小將林樂勤再射入世界波，此子把握對方解圍不遠，禁區頂左腳球不着地抽射，皮球直飛死角破網，助球隊領先1：0。富力5分鐘後有羅港威快放突破，推順後左腳射遠柱，惟僅柱邊出界，半場以一球落後。

林樂勤繼省港盃後再射入世界波，助夢想全取3分，並於魔鬼賽程下取得兩連勝，球員興奮慶祝。（袁志浩攝）

下半場富力傾力反撲，前鋒基奧雲尼及羅港威左右開弓，不過前者施射僅高出，後者的彈地波亦出界，未能考驗夢想門將屠俊翹。富力稍後換入高梵及陳俊樂加強攻力，惟進攻雜亂無章，長傳往往被陳偉豪及柏保路解圍。

夢想尾段有川瀨浩太後備入替，首度亮相港超，這位日援出任防守中場位置，雖曾一度遭高梵偷得腳下球反擊，但結果亦化險為夷。最終夢想保持1：0勝果，連續兩仗擊敗強隊，並於菁英盃A組以兩戰全勝姿態升上榜首。

夢想新加盟的日援川瀨浩太後備登場約10分鐘，一次失誤差點遭對手扳平。（袁志浩攝)

改踢左閘「被轉型」？ 林樂勤：骨子裏保持侵略性

碰巧今日20歲生日的夢想入球攻臣林樂勤（Jordan），賽後指球在面前的一刻原本想將它控下來，但因省港盃的入球令自己信心提升，最後決定第一時間起腳，「希望這個入球令我新一年有好開始，現在踏入『2字頭』，去年有順境及逆境的時候，未來就算踢成如何，亦會抱着同一個想進步的心態，去面對自己的足球路。」

一班朋友及隊友為林樂勤送上生日驚喜，特意製造印有打氣字句的橫額。（袁志浩攝）

夢想陣中缺少左腳球員，適合踢閘位的球員亦不多，Jordan最近幾仗都改踢左後衛，他稱曾聽過別人談論自己「被改造」，成為本地球員轉型的又一例子，心中不是味兒：「很老土地說，我是為球隊付出才踢左閘，但我骨子裏仍是個進攻球員，永遠保持侵略性的進攻心態，有起腳機會一定會射、有扭波機會一定會帶、有助功機會一定會去。」

Jordan指為符合球隊需要，踢閘「完全沒有問題」，但卻堅定表示，「林樂勤一定不會是個邊衛，我是右翼球員。」他認為透過今仗防守羅港威及高梵兩位翼鋒，可讓自己學習如何企位，以及製造空位令守衛難以應付，對未來踢翼更有幫助。

今仗面對高梵及羅港威進襲，林樂勤坦言可從對方身上學習，對擔任翼鋒位置大有幫助。（袁志浩攝）

梁志榮：年輕球員不應怕蝕底

至於夢想主教練梁志榮亦相信Jordan可勝任左閘，並期望此子可把握機會，「年輕球員要不怕蝕底，才會有進步，若你能勝任幾個位置，便更有機會獲大球會青睞。」對於球隊接連勇挫東方及富力兩支勁旅，他強調只要有鬥志及目標，全隊一條心，即使再困難的事亦會實現，「教練團鼓勵全隊減少埋怨隊友，亦告訴球員若今季成績未如理想，便有可能失去熱愛的職業，若他們不想只停踢中下游球隊，每次落場便記住要付出100%。」

夢想FC對富力R&F的菁英盃A組賽事精彩片段（按圖放大）