【法甲】南特主場演E沙拿失蹤後首戰　球員球迷齊向E沙拿致意

E沙拿自上周乘搭小型飛機前往卡迪夫時失蹤，至今超過一星期仍未有音訊。E沙拿的前球會南特，在今晨（31日）主場戰聖伊天，上演E沙拿失蹤後的首場賽事。南特的球會及球迷方面亦向E沙拿致意，結果南特與聖伊天打成1：1，握手言和。

原先在今季冬季轉會窗轉投英超球隊卡迪夫城的E沙拿（Emiliano Sala），在上周一乘小型飛機出發至卡迪夫時失蹤，而搜救隊至今仍未有任何發現，昨天有傳找到該小型飛機的座椅，但未經證實。E沙拿前球會南特在E沙拿失蹤後，哀兵主場出戰聖伊天，南特在開賽前亦向這名阿根廷前鋒送上致敬。

南特開賽前在中圈放置印有E沙拿的白布。（視覺中國）

在卡迪夫城作客阿仙奴一仗中，阿仙奴在場刊中，加入E沙拿的名字在卡迪夫城大軍名單中，向該名阿根廷前鋒致意。在南特對聖伊天的法甲開賽前，在場內播放E沙拿在效力時的精彩片段，而印有E沙拿樣貌的白布覆蓋中圈。兩軍的球員在熱身時，亦穿上印有E沙拿及「我們愛你，E沙拿」（On t'aime Emi）的法文字句的白色T恤。在看台上，不少球迷為E沙拿設計橫額，亦有一幅印有E沙拿的大型海報，向E沙拿送上祝福。

所有南特球員在今仗亦披上印有E沙拿名字的球衣出戰。 （路透社）

+ 3 + 2

球場中兩軍球員亦戴起寓意「希望」的綠色臂章作賽，而南特全員的球衣上，全印上E沙拿的名字。E沙拿在效力南特時穿起9號球衣，而今仗賽事進行至9分鐘時，全場所有人亦獻上1分鐘的掌聲，向E沙拿致意，與此同時，南特主帥夏利荷錫（Vahid Halilhodžić）亦不禁垂淚。

賽事進行至9分鐘時，全場暫停並報以掌聲獻給E沙拿。（視覺中國）

華維斯攻入扳平一球後，揭起球衣展示印上E沙拿樣貌的內衣。（視覺中國）

南特在下半場被聖伊天的雷米卡比拿（Remy Cabella）先入一球，但南特的華維斯（Majeed Waris）在70分鐘近門射入扳平，結果1：1握手言和。華維斯入球後，高舉印有E沙拿的球衣，將入球獻給舊隊友，場面感人。賽後，一眾南特球員在夏利荷錫的帶領下，穿起E沙拿的T恤繞場一周。南特以24分列法甲第14，聖伊天失分後以3分落後里昂，暫列第4。

南特一眾球員在賽後亦穿上E沙拿的衣服，繞場一周向舊隊友致意。（視覺中國）