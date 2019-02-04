【英超】伊美利安奴沙拿墮機終找到殘骸　「至少給家屬某種答案」

英超卡迪夫城前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）所乘搭的小型飛機於上月21日失蹤，周日（3日）終於尋回，警方已通知其家人。

原效力法甲球會南特的28歲阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala），在1月轉投英超卡迪夫城，他與南特舊隊友道別後，上月21日乘搭小型飛機向新東家報到，但飛機在英倫海峽失蹤，據報機上只有沙拿和機師兩人。

英國救援當局其後派出飛機、直升機及救生艇等搜索，事發後36小時後仍然無果，警方表示二人生還機會渺茫，並假定已經喪生及放棄搜救。

沙拿的經理人其後在網上發起眾籌，籌得逾30萬英鎊（約300萬港元），用來聘請私人公司繼續搜索，法國新星麥巴比（Kylian Mbappe）也捐出了約26萬港元。

原效法甲球會南特的28歲阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala），在1月轉投英超卡迪夫城。（Instagram）

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私人搜索隊伍鎖定飛機最後出現的位置，將範圍縮窄至4平方海里，派出兩艘船隻地毯式搜索海床。

兩艘船設有先進的「多波束測深儀」（multibeam echosounder）和側掃聲納系統（side-scan sonar），可以探測到海床的異常情況。當地時間周日（3日）上午，其中一艘搜索船在英倫海峽海床找到大型殘骸，於是出動水下無人機辨認；英國航空事故調查局（AAIB）其後確認乃失事飛機，將展開打撈。

警方已通知沙拿和機師的家人，帶領搜索的海洋學家默恩斯（David Mearns）形容發現「令人難過」，但「至少能給遇難者家屬某種答案」。

（綜合報道）