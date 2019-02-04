【尋找E沙拿】調查再有突破發現　飛機殘骸上有一具屍體

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尋找伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）和同行機師David Ibboston調查再有突破，繼在根西島海床確定失事飛機殘骸位置後，英國航空事故調查局（AAIB）確認，機上明顯有載有一具屍體。

現階段暫時未知屍體屬於E沙拿還是機師David Ibboston。

E沙拿乘坐的私人飛機自1月21日失去聯絡後，殘骸在周日（2月3日）被發現。出乎調查人員意料之外，眾人以為飛機失事後只剩下一堆碎片，難以搜尋，殘骸卻相當完整。

飛機原定載E沙拿從舊會南特，前赴以打破球會轉會費紀錄的1500萬英鎊將他收歸旗下的卡迪夫城報到，可惜在這趟短途機中出現意外。

E沙拿乘坐私人飛機失蹤以來，球迷一直保存他仍生還的一絲希望。（視覺中國）

搜尋人員日前在一處沙灘找到被指極可能是來自E沙拿乘坐私人飛機的座墊。（美聯社）

AAIB和私人搜索公司在2月3日開始分別派出專業打撈船隻在不同範圍工作，並利用聲納儀器篩選出有可能的物件，很快已找出涉事飛機殘骸。

「可悲的是，憑搜索船的錄像片段顯示，殘骸內明顯有一具屍體。」警方表示，英國航空事故調查局會跟E沙拿和機師David Ibbotson的家人商討後，考慮下一步工作。

飛機殘骸上發現人體，有機會是E沙拿。（視覺中國）

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