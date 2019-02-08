【足球】沙維力讚卡塔爾足球發展方向正確　亞洲盃奪冠並非偶然

卡塔爾今屆歷史性在亞洲盃封王，現效力卡塔爾球會的名將沙維，在去年年底曾預測卡塔爾在今屆將奪冠而回，結果他一矢中的。 該名前西班牙國腳接受卡塔爾體育頻道的訪問時，力讚卡塔爾足球正在正確的軌道上不斷進步，亦指他們奪冠絕非奇蹟。

卡塔爾在今屆亞洲盃中，分別擊敗沙特阿拉伯﹑伊拉克﹑韓國及日本在內的4支亞洲冠軍隊伍，捧走今屆亞洲盃寶座。卡塔爾在今屆賽事攻守兼備，7場賽事攻入19球，並僅於決賽才出現今屆首個失球，表現十分優異，亦具有說服力。

沙維在2015年起轉戰卡塔爾聯賽，效力艾薩德。（Getty Images）

沙維賽前預測卡塔爾高捧亞洲盃冠軍，結果他們順利奪冠而回。（視覺中國）

現年39歲的沙維成為新一代的「球壇神算」，他預測的八強份子當中，僅未能猜中越南躋身半準決賽，而他亦預測到日本與卡塔爾的決賽組合，當然也猜中卡塔爾高舉亞洲盃。

沙維在預測今屆亞洲盃16強的形勢時，十分準確，僅未能預測越南打入八強。（資料圖片）

現時效力卡塔爾球會艾薩德的沙維，並非為卡塔爾說好說話，而是看好卡塔爾的足球發展。

沙維接受卡塔爾體育頻道《Al Kass》時，表示卡塔爾足球如今取得成功，而是因為他們多年來的青訓成果終有回報，「卡塔爾足總在多年前便開始發展青訓，如今終於收到成效。卡塔爾的足球發展在正確的道路上，年青球員人才輩出，我十分慶幸有機會與一眾有才華的球員合作，亦很高興看到他們在球場上發光發亮，我為卡塔爾而感到自豪。」

沙維在艾薩德效力3年多，曾與不少有潛質的卡塔爾球員合作。（視覺中國）

沙維續說，卡塔爾在今屆取得成功絕非偶然，「不少西班牙的球迷表示卡塔爾奪冠是奇蹟，但在我而言，我完全不認同，我向他們解釋卡塔爾投放很多資源在青訓上，卡塔爾捧走亞洲盃絕非偶然。」另外，沙維的右腳受傷並需要休息4個星期。