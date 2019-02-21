【歐霸】西維爾主場兩球奏凱晉級　2011年後淘汰賽全數晉級

「歐霸專家」西維爾在歐霸32強次回合，主場迎戰拉素，兩球擊敗對手，率先躋身16強。西維爾征戰歐霸多年，僅一次於正賽圈淘汰賽出局，更創出連續18場淘汰賽晉級。

西維爾在首回合作客拉素，憑前鋒賓耶達一箭定江山，助球隊作客以1︰0力克拉素。今仗挾優勢返回主場應戰，下半場一度十人應戰，但仍然順利再次擊敗拉素，躋身16強。

賓耶達在首回合作客一箭定江山，一球擊敗拉素。（Getty Images）

西維爾挾一球優勢重返主場戰次回合，與拉素在下半場分別十人應戰，兩球再度擊敗對手。（Getty Images）

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西維爾在20分鐘先拔頭籌，沙拉比亞（Pablo Sarabia）在禁區外起腳，拉素門將單手撲出不遠，賓耶達衝前「執死雞」，門前輕鬆射入，連續兩場有「士哥」。拉素於下半場加強攻力，希望追成較接近紀錄，法蘭斯高阿沙比（Francesco Acerbi）的近射被西維爾門將拖馬斯華斯歷（Tomas Vaclik）化解危機。

賓耶達繼首回合後，今仗再有「士哥」，在上半場中段為西維爾開紀錄。（視覺中國）

西維爾中場法蘭高華斯基斯（Franco Vazquez）在60分鐘，兩黃一紅被逐離場，但拉素的人數優勢僅維持11分鐘，拉素的阿當馬路錫（Adam Marusic）故意侵犯對手，直接紅牌被逐。

其後，捷西斯拿華斯在右路突破，直線傳送予入楔的沙拉比亞，窄角度勁射破網，錦上添花，在78分鐘射成2：0，奠定勝局，並以兩回合計3：0擊敗拉素晉級16強。

沙拉比亞於下半場錦上添花，助球隊鎖定兩球勝局。（視覺中國）

稱西維爾為「歐霸專家」並不為過，西維爾曾經連奪3年歐霸盃，他們在過去兩季亦於歐聯戰至淘汰賽階段，所以未有機會戰歐霸。西維爾相隔兩季後，今季再度於歐霸賽場亮相。

西維爾今仗淘汰拉素晉級後，使他們由2013/14球季起，聯同歐霸外圍賽及正賽的近18場淘汰賽中，皆能晉級，創下歐霸最長的連續晉級紀錄。西維爾最近一次在歐霸出局，已經是在2011/12球季，被漢諾威於外圍賽以兩回合計3︰2淘汰。

西維爾事隔兩季再戰歐霸，淘汰賽階段再次報捷，使他們自2013/14球季起，至今連續18場歐霸淘汰賽晉級。（視覺中國）

今晚歐霸32強直播賽程（按圖放大）